Trzy strefy „Domu” – wystawy artystów z Katedry Sztuk Projektowych Wydziału Architektury PB [zdjęcia]

Lipiec 12, 2022

Fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka Fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka

Wizerunki i przedmioty nawiązujące do pojmowania domu nie tylko jako miejsca zamieszkania, ale także jako przestrzeni prezentowane są na wstawie „Dom” – twórców z Instytutu Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Wystawa w Galerii im. Sleńdzińskich prezentuje dokonania artystyczne wykładowców z Katedry Sztuk Projektowych: 11 artystów, architektek i architektów, którzy zajmują się różnymi dziedzinami sztuki: Anna Ciżewska-Czarnecka, Jan Godlewski, Radosław Górski, Aleksandra Jakuć, Katarzyna Kowal, Marta Kruk, Tatiana Misijuk, Jarosław Perszko, Justyna Sołomianko, Justyna Zalewska-Grycuk z Katedry Projektowania Architektonicznego, a także gościnnie Eliza Proszczuk. Wystawie towarzyszy katalog zaprojektowany przez Bogdana Supruna.

– W większości są to prace wnętrzarskie, meblarskie i wzornicze. Cała wystawa ma zamysł domu nie tylko jako zbieraniny obiektów i przedmiotów, ale też jako przestrzeni, w której żyjemy i wypoczywamy. Aranżacja podzielona jest na 3 strefy – najpierw strefa wejściowa, czyli to, co nas wita w domu. Później przechodzimy dalej, do stref bardziej intymnych, czyli strefy życiowej i wypoczynkowej. Tam też adekwatnie są rozmieszczone dzieła naszych projektantów – mówi autorka aranżacji wystawy, Justyna Sołomianko z Katedry Sztuk Projektowych.

Artyści z Katedry Sztuk Projektowych Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej przedstawiają wizerunki i przedmioty nawiązujące do pojmowania domu nie tylko jako miejsca zamieszkania, ale także jako przestrzeni, kontynuacji i czerpania inspiracji z regionalnego dziedzictwa Podlasia, jego wielokulturowości, duchowości, tradycji architektury i sztuki, takich jak wzory ornamentalne drewnianej architektury i mebli czy tkanina dwuosnowowa. Wystawa jest przykładem nowoczesnego projektowania i sztuki opartych o lokalną tradycję.

Wystawa „Dom” w Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku, przy ul. Legionowej 2, jest czynna do 14 sierpnia. (jd/PB/at)