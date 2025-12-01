Trzy nowe ambulanse dla podlaskiego pogotowia. Nowoczesne karetki zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców regionu 

1 grudnia, 2025

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku wzbogaciła swój tabor o trzy nowoczesne ambulanse. To kolejna inwestycja, która ma poprawić jakość i szybkość udzielanej pomocy na terenie Podlasia.

Nowe karetki to wysoce wyposażone ambulanse oparte na podwoziu marki Mercedes, przygotowane do pracy w wymagających warunkach terenowych. Pojazdy zostaną skierowane do zespołów ratownictwa medycznego w Siemiatyczach (jeden ambulans) oraz w Białymstoku (dwa ambulanse). Zastąpią najbardziej wyeksploatowane karetki, które przez lata służyły w regionie.

Samorząd województwa zapowiada dalsze inwestycje w ochronę zdrowia, podkreślając, że modernizacja taboru to realne wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców. W planowanym budżecie na 2026 rok mają znaleźć się kolejne środki przeznaczone na wsparcie służb medycznych, w tym ratownictwa. Jednocześnie deklarowane jest dalsze staranie o fundusze ministerialne, które mają zasilić podlaskie placówki.

Kierownictwo WSPR zwraca uwagę, że nowoczesne ambulanse oraz specjalistyczne wyposażenie znacząco usprawnią działania ratowników. Lepsza ergonomia pracy, większe bezpieczeństwo i niezawodność nowych pojazdów mają przełożyć się na szybsze dotarcie do pacjentów oraz wyższy standard udzielanej pomocy.

Zadowolenia z inwestycji nie kryją również ratownicy medyczni, którzy podkreślają, że spędzają w ambulansach wiele godzin każdego dnia, a komfort pracy bezpośrednio wpływa na jakość wykonywanych czynności. Nowe pojazdy oznaczają dla nich lepsze warunki, większą wygodę oraz poczucie bezpieczeństwa.

Całkowity koszt zakupu trzech ambulansów wyniósł około 2 milionów złotych. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych podlaskiego pogotowia. Pojazdy mają rozpocząć pracę w drugiej połowie grudnia, wzmacniając gotowość zespołów ratownictwa w okresie zimowym.

(pc)