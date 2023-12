Trzy nagrody dla Politechnki Białostockiej w konkursie Pomosty Przyszłości

13 grudnia, 2023

Pomosty Przyszłości/Fot.Dariusz Piekut PB Pomosty Przyszłości/Fot.Dariusz Piekut PB

W drugiej edycji konkursu „Pomosty Przyszłości” nagrodę w kategorii „Pomost do biznesu dla osoby” zdobył dr hab. inż. Marek Jałbrzykowski, prof. PB w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Produkcji Wydziału Mechanicznego. Wyróżnienia w kategorii „Pomost do biznesu dla instytucji naukowej” otrzymał Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej, zaś wyróżnienie w kategorii „Pomost do biznesu dla osoby” zdobyła dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy Wydziału Budownictwa Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

– Nagrodzony projekt dotyczył współpracy z firmą Arka-Druk – wyjaśnia prof. Jałbrzykowski. – Związany był z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie produkcji opakowań dla przemysłu kosmetycznego, spożywczego i farmaceutycznego. Prezes firmy zmotywowany naciskami biznesowymi i poszukiwaniem nowych rozwiązań zaprosił mnie do współpracy. Wtedy bardzo modny był grafen, ta nietypowa odmiana węgla, taka struktura, która cechuje się nadwłaściwościami różnego rodzaju. Mnie najbardziej zainspirowały te mechaniczne i przeciwdrobnoustrojowe, co było ważne dla firmy z uwagi na to, że dawało potencjał do uzyskania jakichś dodatkowych cech czy wartości dodanych dla istniejących opakowań. Udało się to ładnie wkomponować w te kompozycje, których firma używa na co dzień w produkcji. Oczywiście nie było to tak absolutnie i totalnie proste. Wymagało to dość szerokiego eksperymentu z uwagi na korelacje pomiędzy ceną materiału a stężeniem tego dodatku w mieszaninie, wpływem na maszyny, na cały proces technologiczny i generalnie ostatecznymi wartościami dodanymi tych wyrobów. Wyszły bardzo fajne wyniki, opisaliśmy to we wniosku patentowym, próby technologiczne też poszły znakomicie i firma do dzisiaj to produkuje i cieszy się innowacyjnym rozwiązaniem w swojej branży.

Prof. Jałbrzykowski cały czas pracuje nad udoskonaleniem swojego patentu.- Pracujemy nad kolejnymi pomysłami – na przykład próbą odchudzenia kartoników czy opakowań, ponieważ mamy poprawę właściwości mechanicznych tych opakowań – zdradza naukowiec z Politechniki Białostockiej. – Mamy tutaj oszczędność materiału, mniejsze zużycie energii, czyli generalnie skłaniamy się w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, mniejszej emisji CO2. Cały czas trwają nowe próby, nowe testy z wykorzystaniem tych nadwłaściwości grafenu i i innych korzyści z tym związanych. Grafen jest bardzo dobrym dodatkiem, który się cały czas dobrze sprzedaje w różnych rozwiązaniach technologicznych choć uczeni mają na jego temat mieszane opinie. Ja patrzę na wyniki technologiczne, które się po prostu sprawdzają w życiu i to na co patrzą przedsiębiorcy, czyli po prostu jak to się w praktyce sprawdzi. Jeżeli przedsiębiorca jest jeszcze z tego zadowolony i są z tego ogólne korzyści to wszyscy z tego korzystają i o to chodzi w naszej pracy.

Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej otrzymał wyróżnienie w kategorii „Pomost do biznesu dla instytucji naukowej”. Przed rokiem Nagroda dla Wydziału Elektrycznego została przyznana w uznaniu dokonań z zakresu energoelektroniki i napędu elektrycznego, wieloletniej, zakończonej licznymi wdrożeniami współpracy z przedsiębiorstwami.

– Mamy zespół, którym kieruje pan profesor Arkadiusz Mystkowski, który współpracuje z SamASZ-em- mówi dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. – To wykorzystanie elektroniki do nadzorowania maszyn rolniczych. Rozwijamy technologie w ramach projektu dotyczącego wsparcia ewakuacji ludzi z budynków, gdzie mają być wykorzystane Internet Rzeczy i sztuczna inteligencja do wspierania na bieżąco nietypowych awaryjnych sytuacji. Muszę też wspomnieć o mozolnej codziennej pracy zespołów energoelektroników profesora Andrzeja Sikorskiego czy zespołu zajmującego się techniką świetlną w zastosowaniu między innymi do dezynfekcji profesora Macieja Zajkowskiego. Nawiążę też do osiągnięć zespołu profesora Marcina Kochanowicza zajmującego się światłowodami specjalnymi do zastosowania chociażby w medycynie i w czujnikach, czy profesorze Walendziuku, który zajmuje się metrologią.

Dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy Wydziału Budownictwa Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej została wyróżniona w kategorii „Pomost do biznesu dla osoby” za codzienne badania nad wykorzystaniem materiałów odpadowych w różnego typu elementach konstrukcyjnych czy wyrobach budowlanych.

– Z zespołem mieliśmy przyjemność pracować z wieloma firmami, które chciały wykorzystać odpady głównie z gruzu betonowego w swoich zakładach produkcyjnych i się udało – mówi dr. Kalinowska-Wichrowska. – I to się udało. Chcemy sprawić, żeby te odpady przestały być odpadami to znaczy całkowicie je zawrócić do procesu produkcji budowlanej. Próbujemy zastąpić tymi odpadami to, co zostawia największy ślad węglowy w wyrobach betonowych czyli zwykle cement. Szukamy zamienników cementu, traktujemy te odpowiednio przetworzone odpady jako wypełniacze, czy jako zamienniki cementu, ale też jako zamienniki kruszywa naturalnego, którego deficyty już odczuwamy nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Mamy patent na metodę i urządzenie do kompleksowego recyklingu gruzu betonowego, a w lipcu został ogłoszone zgłoszenie patentowe w biuletynie na temat produkcji kruszyw lekkich i technologii i urządzenia do produkcji kruszyw lekkich z odpadów. Wyróżnienie to także wielka promocja naszych działań.

Galę „Pomostów Przyszłości” uważnie obserwowały władze Politechniki Białostockiej. – Nasi naukowcy podejmują się naprawdę ambitnych wyzwań – przemysł z tego powodu jest zadowolony to symbioza – mówi dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB Prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej. – Słuchamy otoczenia społeczno-gospodarczego i w odpowie-dzi prowadzimy badania, które za chwilę w tym otoczeniu społeczno-gospodarczym są wdrażane. Sami też wychodzimy z inicjatywą, tworzymy różne rozwiązania które proponujemy otoczeniu społeczno- gospodarczemu, a które po pewnych modyfikacjach za chwilę mogą stać się produktem półkowym.

Od Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego poprzez studentów działających w kołach naukowych tworzymy naukowców, którzy pchają ten świat i nasze województwo do przodu. – Należy naprawdę chwalić się tym, że uczelnia nie działa niezależnie od rynku, niezależnie od biznesu tylko działa dla rynku, działa wspólnie z biznesem – przekonuje Tomasz Stypułkowski, prezes zarządu Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o. – Są to pojedynczy naukowcy, są zespoły naukowe, jest to cała uczelnia, czyli wydziały czy dyscypliny naukowe w Uczelni.

„Pomosty Przyszłości”:

Nagrodę w kategorii kategorii „Pomost do biznesu dla instytucji naukowej” zdobyła Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Nagrodę w kategorii „Pomost do biznesu dla osoby” zdobył dr hab. inż. Marek Jałbrzykowski, prof. Politechniki Białostockiej.

W kategorii „Pomost do nauki dla podmiotu gospodarczego” kapituła doceniła przedsiębiorstwo TOOLCO Kazimierz Mitroszewski.

Laureatem w kategorii: „Pomost do nauki dla osoby” został Leszek Szulc, Dyrektor ds.Technicznych i Produkcji w SaMASZ Sp. z o.o.

Rywalizacja w konkursie była na tyle wyrównana, że kapituła oprócz nagród głównych postanowiła przyznać 3 wyróżnienia:

Pomost do nauki dla podmiotu gospodarczego: EKTO Sp. z o.o.

Pomost do biznesu dla instytucji naukowej: Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej

Pomost do biznesu dla osoby: dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy Wydziału Budownictwa Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej

Ponadto, Marszałek Województwa Podlaskiego z uwagi na ważność tematyki środowiskowej i potrzebę wspierania relacji nauka – praktyka przyznał swoją Nagrodę Specjalną „OPUS VIRIDIS – „dzieło zielone” projektowi Biebrzańskiego Parku Narodowemu. pt. „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy”.

Jak podkreślali organizatorzy konkursu z Fundacji „Technotalenty” – celem wydarzenia jest łączenie potencjału środowisk naukowych i przedsiębiorców z Podlasia, tak aby przynosiło to owoce dla polskiej gospodarki w postaci innowacyjnych i wysokomarżowych produktów. Konkurs ma inspirować naukowców i przedsiębiorców do wzajemnego poznania, kreatywności i budowania kultury współpracy.

Podczas gali „Pomostów Przyszłości” wykład pt. „Rewolucja technologiczna, czy kulturowa? Główni gracze: polityka, biznes, nauka” wygłosił gość specjalny – Marek Kłoczko, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej. Następnie odbył się panel ekspercki zatytułowany: „Bezpieczeństwo energetyczne jako rezultat współpracy nauki i biznesu”. Wzięli w nim udział:

Magdalena Godlewska – Prezes Zarządu Biazet S.A. Maciej Malski-Brodzicki – Ekspert ds. wsparcia innowacji, Bank Gospodarstwa Krajowego Dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB – Politechnika Białostocka Dr Mariusz Dąbrowski – Dyr. Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej PUM

(jg, jd)