Trzy dekady muzyki, poezji i kultury pogranicza. Zbliża się 30. edycja festiwalu „Jesień Bardów”

20 października, 2025

Już po raz 30. miłośnicy poezji śpiewanej i piosenki autorskiej spotkają się w Bielsku Podlaskim. „Jesień Bardów” to festiwal, który od lat łączy muzykę, literaturę i kulturę białoruską. W jubileuszowym programie są m.in. koncerty, projekcje filmowe, wykłady i spotkania z artystami. Jesień Bardów odbędzie się w piątek i sobotę (24-25.10) października w Bielskim Domu Kultury.

Festiwalu Jesień Bardów od lat gromadzi artystów i publiczność zainteresowaną kulturą pogranicza. Podczas jubileuszowej edycji usłyszymy m.in. Viktara Siamaški [czyt. Wiktora Siemaszkę] i chór Wolnych Białorusinów z Warszawy, będzie też projekcja filmu 'Łabędzi śpiew” oraz poetycki stand-up Vitala Ryžkova. Organizatorzy zapowiadają także wspomnienia o początkach Jesieni Bardów i rozmowy o przyszłości festiwalu.

– Z różnych powodów geopolitycznych niewiele wiemy tak na dobrą sprawę co artystycznego wydarza się w nurcie kultury białoruskiej, w białoruskiej poezji. Poeci, czy też wykonawcy nie są tak bardzo tutaj znani. Staramy się to przybliżać i mam wrażenie, że dzięki temu ten festiwal dalej jest aktualny i pozwala trochę bardziej zrozumieć specyfikę białoruskiej kultury, białoruskiego słowa, poezji i chcę wierzyć w to, że jest to ciekawe, nie tylko dla Białorusinów – mówi Pawła Stankiewicza, prezes Fundacji Tutaka, która organizuje Jesień Bardów.

Wstęp na cały Festiwal Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej „Jesień Bardów” tradycyjnie jest wolny. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Pawłem Stankiewiczem: