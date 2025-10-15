Trzy białostockie uczelnie łączą siły w Akademickiej Dobie Sportu

15 października, 2025

Akademicka Doba Sportu, fot. Paweł Jankowski / PB Akademicka Doba Sportu, fot. Paweł Jankowski / PB

Turniej koszykówki, tenisa stołowego, piłki siatkowej oraz ringo, a do tego zajęcia z samoobrony, aerobiku, nordic walking i rozciągania są na Akademickiej Dobie Sportu, która rozpoczęła się w środę (15.10) o 8:00 rano.

Studenci, doktoranci i wykładowcy z Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Uniwersytetu w Białymstoku będą ćwiczyć przez 24 godziny.

– Ja chodzę na siłownię codziennie, dzięki temu jestem wysportowana i mam dobre samopoczucie mentalne i fizyczne. Ruch jest zdrowy. wydzielają się endorfiny i na pewno lepiej się czuję sama ze sobą. Na co dzień ćwiczę trzy razy w tygodniu siłowo, bo należę do trójboju siłowego. Daje mi to relaksację, mimo że jest to aktywność fizyczna, robię to też dla zdrowia – mówią studentki i uczestniczki Akademickiej Dobry Sportu w Politechnice Białostockiej.

Akademicka Doba Sportu w Politechnice Białostocka rozpoczęła się od zajęć z samoobrony, bo jak mówi Piotr Klimowicz, z Akademickiego Związku Sportowego i prezes Klubu Judo PB, sport to jak pasy bezpieczeństwa w samochodzie. – Sprawność ogólna, umiejętność reagowania, szybkość, ukształtowana koordynacja ruchowa, one będą pozwalały nam w życiu codziennym radzić sobie z problemami i po prostu łatwiej funkcjonować.

Na Akademickiej Dobie Sportu w Politechnice Białostockiej na listach startowych jest 300 osób. (hk)

Relacja Hanny Kość: