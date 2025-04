„Trzeźwość – Twoja droga do wolności i szczęścia” – bezpłatne konsultacje z okazji Światowego Dnia Trzeźwości

14 kwietnia, 2025

We wtorek (15.04) obchodzony jest Światowy Dzień Trzeźwości. Specjaliści podkreślają, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, a Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że jego picie jest zagrożeniem dla zdrowia, ponieważ jest to toksyczne dla organizmu człowieka.

Jeżeli widzisz problem u siebie, albo u swoich bliskich, to warto skorzystać z pomocy terapeutów. Podlaski oddział NFZ organizuje bezpłatne konsultacje ze specjalistami z oddziału uzależnień Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy.

– Chcielibyśmy dać nadzieję wszystkim tym, którzy mają problem, albo ktoś z bliski zmaga się z problemem uzależnienia od alkoholu – mówi Izabella Przewłocka, rzecznik prasowa podlaskiego oddziału NFZ. – Dać nadzieję wszystkim tym, których życie niszczy alkohol. Czasami trudno jest przerwać taką tragiczną spiralę różnych wydarzeń, bo przecież jak umówię się do poradni specjalistycznej, to znaczy, że jestem chory, jestem uzależniony, więc może łatwiej będzie komuś odwiedzić nie poradnię, a salę obsługi klienta podlaskiego oddziału NFZ.

Z danych poradni terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia przy ul. Radzymińskiej w Białymstoku wynika, że z roku na rok coraz więcej osób korzysta z pomocy. W ubiegłym roku na porady zgłosiło się przeszło 8300 osób, a w pierwszym kwartale tego roku już odbyło się już ponad 2700 porad.

Konsultacje pod nazwą „Trzeźwość – Twoja droga do wolności i szczęścia” w podlaskim oddziale NFZ odbędą się we wtorek (15.04) od 10:00 do 13:00. Obowiązują na nie wcześniejsze zapisy telefoniczne pod numerem (85) 745 95 87. (hk)