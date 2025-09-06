Trzecie Święto Ulicy Warszawskiej w Białymstoku – atrakcje, wydarzenia, program

6 września, 2025

ul. Warszawska fot. Paweł Cybulski ul. Warszawska fot. Paweł Cybulski

Białystok świętuje! W sobotę, 6 września, odbywa się trzecie Święto Ulicy Warszawskiej – które łączy historię, kulturę, rzemiosło i integrację lokalnej społeczności. Organizatorzy – pasjonaci, przedsiębiorcy, artyści i sąsiedzi – po raz kolejny udowadniają, że wspólna przestrzeń to coś więcej niż tylko chodnik i elewacje. Święto Ulicy Warszawskiej to okazja, by odkryć na nowo jedną z najstarszych i najbardziej klimatycznych ulic Białegostoku. Tegoroczna edycja obfituje w atrakcje – od warsztatów i spotkań autorskich, po koncerty, debaty i potańcówkę pod chmurką.

Miasteczko rzemiosła i warsztaty – Warszawska 6

Przy Warszawskiej 6 stoi kolorowe miasteczko rzemiosła. Na odwiedzających czekają:

stoiska z lokalnymi smakołykami,

warsztaty „Jak to jest zrobione?” – możliwość stworzenia własnych ekologicznych produktów,

zabawy z kołem fortuny i quizy o rzemiośle,

debaty „Gospodarka 4.0 i Gospodarka Obiegu Zamkniętego” – przestrzeń wymiany pomysłów i inspiracji.

To idealne miejsce, by połączyć edukację z zabawą i poznać nowoczesne podejście do rzemiosła.

Potańcówka i literatura – Warszawska 8, 14 i 14A

Warszawska 8 (dziedziniec VI LO, godz. 18:00–21:00) – potańcówka z zespołem W Dobrym Tonie.

Warszawska 14 i 14A – „Podwórze Całe w Literaturze”: spotkania autorskie, kiermasz, strefa wymiany książek i gastro.

Strefy zdrowia i edukacji

Przy Szpitalu Onkologicznym BCO – darmowe konsultacje z zakresu diety i fizjoterapii.

Przy siedzibie PCK – wymiana ubrań i prelekcje zdrowotne.

Art Medica & Inter Clinik – konsultacje z zakresu medycyny estetycznej (do 14:00).

Maniac Gym – bezpłatne treningi, analiza składu ciała i konsultacje z trenerem (10:00–16:00).

Warszawska 34 – darmowe porady podatkowe, finansowe i księgowe (10:00–14:00).

Warszawska 50 – kiermasz odzieży „Szanuj Szafę vol.7” (9:00–16:00).

Kultura, sztuka i historia

Centrum Zamenhofa – oprowadzanie kuratorskie po wystawach, spektakl familijny „Przygody kropli wody”, Narodowe Czytanie „Trenów” Jana Kochanowskiego w esperanto.

Muzeum Historyczne – możliwość zwiedzania unikatowych zbiorów.

Sklep Plastyczny – testowanie akwareli Aquarius Romana Szmala (11:00–16:00).

Pub Sześcian – dyskoteka (22:00–4:00).

Zmiana Klimatu – spektakl teatru Papahema (godz. 19:00).

(pc)