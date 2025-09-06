Home Wiadomości Trzecie Święto Ulicy Warszawskiej w Białymstoku – atrakcje, wydarzenia, program

Wiadomości

6 września, 2025

Trzecie Święto Ulicy Warszawskiej w Białymstoku – atrakcje, wydarzenia, program

stragany na warszawskiej ul. Warszawska fot. Paweł Cybulski
Białystok świętuje! W sobotę, 6 września, odbywa się trzecie Święto Ulicy Warszawskiej – które łączy historię, kulturę, rzemiosło i integrację lokalnej społeczności. Organizatorzy – pasjonaci, przedsiębiorcy, artyści i sąsiedzi – po raz kolejny udowadniają, że wspólna przestrzeń to coś więcej niż tylko chodnik i elewacje. Święto Ulicy Warszawskiej to okazja, by odkryć na nowo jedną z najstarszych i najbardziej klimatycznych ulic Białegostoku. Tegoroczna edycja obfituje w atrakcje – od warsztatów i spotkań autorskich, po koncerty, debaty i potańcówkę pod chmurką.

DSCN7060

Zdjęcie 1 z 15

Miasteczko rzemiosła i warsztaty – Warszawska 6

Przy Warszawskiej 6 stoi kolorowe miasteczko rzemiosła. Na odwiedzających czekają:

  • stoiska z lokalnymi smakołykami,

  • warsztaty „Jak to jest zrobione?” – możliwość stworzenia własnych ekologicznych produktów,

  • zabawy z kołem fortuny i quizy o rzemiośle,

  • debaty „Gospodarka 4.0 i Gospodarka Obiegu Zamkniętego” – przestrzeń wymiany pomysłów i inspiracji.

To idealne miejsce, by połączyć edukację z zabawą i poznać nowoczesne podejście do rzemiosła.

Potańcówka i literatura – Warszawska 8, 14 i 14A

  • Warszawska 8 (dziedziniec VI LO, godz. 18:00–21:00) – potańcówka z zespołem W Dobrym Tonie.

  • Warszawska 14 i 14A„Podwórze Całe w Literaturze”: spotkania autorskie, kiermasz, strefa wymiany książek i gastro.

Strefy zdrowia i edukacji

  • Przy Szpitalu Onkologicznym BCO – darmowe konsultacje z zakresu diety i fizjoterapii.

  • Przy siedzibie PCK – wymiana ubrań i prelekcje zdrowotne.

  • Art Medica & Inter Clinik – konsultacje z zakresu medycyny estetycznej (do 14:00).

  • Maniac Gym – bezpłatne treningi, analiza składu ciała i konsultacje z trenerem (10:00–16:00).

  • Warszawska 34 – darmowe porady podatkowe, finansowe i księgowe (10:00–14:00).

  • Warszawska 50 – kiermasz odzieży „Szanuj Szafę vol.7” (9:00–16:00).

Kultura, sztuka i historia

  • Centrum Zamenhofa – oprowadzanie kuratorskie po wystawach, spektakl familijny „Przygody kropli wody”, Narodowe Czytanie „Trenów” Jana Kochanowskiego w esperanto.

  • Muzeum Historyczne – możliwość zwiedzania unikatowych zbiorów.

  • Sklep Plastyczny – testowanie akwareli Aquarius Romana Szmala (11:00–16:00).

  • Pub Sześcian – dyskoteka (22:00–4:00).

  • Zmiana Klimatu – spektakl teatru Papahema (godz. 19:00).

(pc)

Najnowsze wiadomości
Moricon 2025
Drugi dzień Moriconu 2025 w P ... więcej
Próba pobicia rekordu Guinessa w najwiekszym treningu jogi w Polsce
Joga przy Pałacu Branickich w ... więcej
Jan Kochanowski Fraszki nieprzyzwoite
Narodowe Czytanie 2025 w Biał ... więcej
stragany na warszawskiej
Trzecie Święto Ulicy Warszaw ... więcej
Strefa buforowa przy granicy p ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.