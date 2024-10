Trzeci dzień 15. edycji Podlaskich Dni Matematyki – posłuchaj naszej relacji

23 października, 2024

Oficjalna grafika promująca XV Podlaskie Dni Matematyki źródło: Politechnika Białostocka Oficjalna grafika promująca XV Podlaskie Dni Matematyki źródło: Politechnika Białostocka

W Politechnice Białostockiej zakończył się trzeci dzień 15. edycji Podlaskich Dni Matematyki – corocznego wydarzenia, które udowadnia, że matematyka może być nie tylko fascynująca, ale także niezwykle praktyczna. Jest to regionalne święto nauki, skierowane zarówno do uczniów szkół podstawowych i średnich, jak i dorosłych, które oferuje szereg wykładów, warsztatów oraz piknik matematyczny.

Jednym z najciekawszych punktów programu jest dzisiejszy wykład pt. „Co łączy martwe koty, myśliwce i słabą sztukę?” prowadzony przez dr. inż. Rajmunda Stasiewicza. Wykład przyciąga uwagę nietypową tematyką, która na pierwszy rzut oka wydaje się abstrakcyjna, ale w rzeczywistości pozwala spojrzeć na matematykę z niecodziennej perspektywy, łącząc ją z różnymi dziedzinami życia.

„Będziemy mówili o błędzie przeżycia. Jest to taki błąd, który bardzo często pojawia się w naszej codzienności, a my często nie zdajemy sobie sprawy, że nasze wydawałoby się logiczne rozważania napotykają ten błąd i decyzje, które podejmujemy mogą być błędne.” – mówił dr. inż. Rajmund Stasiewicz z centrum popularyzacji matematyki Signum, które działa przy wydziale informatyki Politechniki Białostockiej

Uczestnicy mają przed sobą jeszcze dwa dni intensywnych wykładów, które zakończy piątkowy piknik matematyczny. W czasie tego wydarzenia będą mieli okazję zmierzyć się z różnorodnymi układankami, grami logicznymi oraz poznać praktyczne zastosowania matematyki w takich dziedzinach jak wirtualna rzeczywistość, robotyka czy biometria. To doskonała okazja, by pokazać, że matematyka to nie tylko abstrakcyjne równania, ale także narzędzie do rozwiązywania realnych problemów.

Podlaskie Dni Matematyki to nie tylko świetna okazja do pogłębiania wiedzy, ale także do integracji pasjonatów tej dziedziny i zachęcenia młodszych pokoleń do rozwijania swoich umiejętności w tej królowej nauk. (pc)

Chcesz wziąć udział w Podlaskich Dniach Matematyki? Sprawdź Listę Wydarzeń

Posłuchaj relacji z trzeciego dnia Podlaskich Dni Matematyki: