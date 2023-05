Trwają próby do „Skąpca” w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku

8 maja, 2023

Tomasz Man i Marek Cichucki na próbie Skąpca w kinie Ton, fot. Jerzy Doroszkiewicz Tomasz Man i Marek Cichucki na próbie Skąpca w kinie Ton, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Znany polski reżyser, dramatopisarz i autor słuchowisk radiowych Tomasz Man reżyseruje w Teatrze Dramatycznym klasyczną komedię Moliera „Skąpiec”. Choreografią zajął się specjalista między innymi od tańca barokowego – Artur Dobrzański.

„Skąpiec” Moliera to komedia o nadmiernej miłości do pieniędzy. Postaci w spektaklu są pełnokrwiste, intrygujące i energiczne.

– Myślę, że ten dramat można opowiedzieć używając odpowiedniej formy – mówi Tomasz Man, reżyser spektaklu. – Takiej formy, która widzów wprowadza w świat cudzysłowu. W nawiasie widzimy to co dzieje się na scenie, czyli relacje między postaciami i ich zachowanie. Łatwiej nam to znieść, bo w przeciwnym razie ten dramat byłby nie do oglądania, dlatego znaleźć formę dla takiego dramatu to bardzo ważne. Wariacki sposób poruszania się postaci pokazuje, że to komedia typów, a nie komedia psychologiczna.

Na scenie zobaczymy m.in. Marka Cichuckiego w głównej roli Harpagona, a także w roli Instrumentalisty Patryka Ołdziejewskiego.

Premiera na deskach kina Ton w najbliższą sobotę (13.05) o 19:00. (jd/hk)

O przygotowaniach do premiery „Skąpca” w Teatrze Dramatycznym z reżyserem Tomaszem Manem i odtwórcą głównej roli – Markiem Cichuckim rozmawiał #Zjerzonykulturą Jerzy Doroszkiewicz: