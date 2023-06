Park Planty. Trwają prace przy słynnej toalecie. Wadliwego budynku nie będzie

12 czerwca, 2023

Nieczynna nowa toaleta przy parku Planty/Fot. A. Topczewska

Przy słynnej i wciąż nieczynnej nowej toalecie przy parku Planty, w poniedziałek (12.06) ponownie pojawiły się wykopy. Budynku, który nie spełniał wymogów prawa budowlanego, nie będzie, a wykonawca ma oddać do użytku nowy, zgodny z wymogami. Jest szansa, że z nowej toalety będzie można skorzystać już tego lata.

Równo rok temu informowaliśmy, że trwa budowa nowej toalety w centrum Białegostoku. Wówczas usłyszeliśmy, iż ma ona być otwarta w lipcu, potem, że w październiku 2022. Niestety, do dziś, po roku od ustawienia modułu, toaleta nie spełniająca wymogów prawa budowlanego, nie została oddana do użytku. Ale stała się słynna na całą Polskę, bo koszt tego dziesiątego miejskiego szaletu to 432 tys. zł. Białystok. Nowa toaleta miejska powstaje przy Parku Planty

Nowa toaleta ma być otwarta na zbliżający się sezon turytyczny.

Zapytaliśmy mieszkańców, czy wiedzą, co stanie się z nieczynną toaletą przy parku Planty:

Na terenie Białegostoku funkcjonuje dziewięć toalet publicznych, które są utrzymywane przez miasto. Szalety znajdują się: w Parku Planty przy ul. Akademickiej, w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej przy ul. Bohaterów Monte Cassino, w Parku Miejskim przy ul. Aleksandra Fredry, na Skwerach im. Tamary Sołoniewicz przy ul. Włókienniczej, w Parku Konstytucji 3 Maja przy wodnym placu zabaw dla dzieci przy ul. Zwierzynieckiej, dwie toalety publiczne na placu zabaw dla dzieci przy ul. Bacieczki oraz dwie toalety publiczne przy wejściu do Ogrodu zoologicznego „Akcent ZOO”. (at)