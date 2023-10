Trwają dni zdrowia psychicznego organizowane przez Stowarzyszenie My dla Innych

11 października, 2023

Piknik, wystawa oraz warsztaty relaksacyjne i oddechowe odbyły się w środę (11.10) w siedzibie Stowarzyszenia My dla Innych w ramach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

To już trzeci dzień wydarzeń, które promują i uświadamiają, że o psychikę trzeba dbać i leczyć, podobnie jak ciało.

– Zdrowie psychiczne jest w dalszym ciągu tematem tabu – mówi Estera Pankiewicz, terapeuta środowiskowy w Stowarzyszeniu My dla Innych. – Nie mamy problemu, żeby pójść do lekarza, gdy boli nas ręka czy noga, więc chcemy przełamać ten stereotyp choroby psychicznej i dotrzeć do jak największej ilości osób.

W czwartek (12.10) również można skorzystać z wydarzeń w ramach dni zdrowia psychicznego. Zaplanowano warsztaty pn. „Spotkania niecodzinne” o stygmatyzacji. Będą również rozmowy z osobami doświadczającymi kryzysów psychicznych. (hk)

Relacja Hanny Kość: