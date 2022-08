Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w woj. podlaskim

Sierpień 17, 2022

źródło: KAS źródło: KAS

Jest praca w Służbie Celno-Skarbowej w Podlaskiem. Na chętnych czeka 11 etatów. Nowo przyjęci zostaną zatrudnieni zarówno w Białymstoku, jak i oddziałach celnych na granicy z Białorusią.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do służby, powinny mieć obywatelstwo polskie, odpowiedni do zajmowanego stanowiska stan zdrowia, a także co najmniej średnie wykształcenie. Chętni nie mogą być także karani za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, muszą także korzystać z pełni praw publicznych.

– Ponadto funkcjonariuszem nie mogą zostać osoby, które pełniły służbę zawodową, pracowały lub współpracowały w określonych przepisami organach bezpieczeństwa państwa. Dlatego od kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. wymagane jest złożenie oświadczenia w tym zakresie – mówi Radosław Hancewicz, rzecznik podlaskiej KAS.

Postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej składa się z kilku etapów. W jego skład wchodzą: weryfikacja formalna złożonych dokumentów, test wiedzy obejmujący swoim zakresem organizację i funkcjonowanie administracji publicznej, w tym KAS, członkostwa RP w UE oraz aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych, test psychologiczny, podczas którego sprawdzane są predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do pełnienia służby, test sprawności fizycznej i test kompetencyjny, który pozwala na ocenę kandydata m.in. pod kątem gotowości do nauki, orientacji na klienta czy też gotowości do zmian.

– Po przyjęciu do służby oferujemy uposażenie zasadnicze od ok. 3 779,50 zł brutto, dodatki przewidziane przepisami po spełnieniu warunków np. dodatek za wysługę lat, dodatek kontrolerski, dodatek za pracę w godzinach nocnych, dodatek żywieniowy, równoważnik za dojazdy oraz nagrody, świadczenia socjalne i dofinansowania – dodaje Hancewicz.

Zainteresowani pracą w Służbie Celno-Skarbowej mają czas do 2 września na złożenie dokumentów. (mt)