Trwa rekrutacja do Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. To garść ekonomicznej wiedzy w pigułce

Październik 27, 2021

To już ostatnia chwila, by zgłosić się do Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego realizowanego przez Politechnikę Białostocką. Inicjatywa skierowana jest do uczniów piątych i szóstych klas szkół podstawowych z Białegostoku i okolic.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to bezpłatne spotkania o tematyce ekonomicznej dostosowane do potrzeb 12- i 13-latków. Zajęcia będą odbywały się w soboty między 9.30 a 11.00 na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej w Kleosinie. Prowadzą je nauczyciele akademiccy oraz praktycy biznesu.

– Podczas 6 zajęć młodzi pasjonaci ekonomii dowiedzą się m.in. o marketingu internetowym, o funkcjonowaniu banku, o planowaniu finansów w biznesie czy tworzeniu oferty turystycznej. Myślę, że ciekawe również będą zajęcia z wykładowcą z Chin, podczas których studenci poznają chińskie słowa związane z ekonomią – mówi dr Marta Jarocka z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, koordynator projektu w Białymstoku.

Z projektu skorzystają także rodzice małych studentów.

– W ramach EUD zostały także przewidziane wykłady dla rodziców i opiekunów, które planowane są równolegle z zajęciami dla dzieci. Umożliwiają one pozyskanie użytecznej wiedzy niezbędnej do odpowiedzialnego wkraczania w świat ekonomii wspólnie z dzieckiem. Tematyka spotkań dotyczy również zagadnień związanych z wychowaniem i kształtowaniem postaw u najmłodszych. Nasi eksperci poruszają również bardzo ważne i aktualne tematy, takie jak: Zagrożenie depresją w związku z izolacją dzieci w czasie pandemii czy też Bezpieczeństwo dzieci w sieci – dodaje dr Jarocka.

Rekrutacja do EUD w Białymstoku potrwa do końca października poprzez stronę uniwersytet-dziecięcy.pl. Pierwsze zajęcia zaplanowano na 6 listopada. (mt)

Z dr Martą Jarocką z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, koordynatorem EUD w Białymstoku rozmawia Małgorzata Turecka:

WYKAZ TEMATÓW DLA DZIECI (STUDENTÓW EUD)

SEMESTR zimowy 2021/2022, sobota 9:30-11:00

6.11.2021

Język chiński w ekonomii [Efektywne doskonalenie się] Meng Wang

13.11.2021

Tworzenie oferty turystycznej [Zarządzanie] Romuald Ziółkowski

20.11.2021

Bank – od budynku do telefonu [Otoczenie gospodarcze] Wojciech Dziemiński

4.12.2021

Finanse w biznesie [Finanse przedsiębiorcy] Magdalena Sadłowska

11.12.2021

Czy Twój biznes ma sens? [Praktyka biznesu] Marta Rogalewska

15.01.2022

Marketing internetowy [Marketing] Yauheniya Barkun

WYKAZ TEMATÓW DLA RODZICÓW

SEMESTR zimowy 2021/2022, 9:30-11:00

6.11.2021

„Wpływ rodziców na motywację dziecka do nauki”?” [SZTUKA WYCHOWANIA – ROLA RODZICA] Piotr Chlebowski

13.11.2021

„Miniekonomia kieszonkowa” [EKONOMIA W DOMU] Łukasz Nazarko

20.11.2021

„Zagrożenie depresją w związku z izolacją dzieci w czasie pandemii” [PSYCHOLOGIA I INTERAKCJE SPOŁECZNE] Justyna Bacławska

4.12.2021

„Bezpieczeństwo dzieci w sieci” [DZIECKO I MEDIA] Agnieszka Dubieniecka

11.12.2021

„Jak zabezpieczyć przyszłość członków swojej rodziny – rozwiązania dostępne w sektorze bankowym” [ŻYCIE GOSPODARCZE] Wojciech Dziemiński

15.01.2022

„Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci” [EFEKTYWNA EDUKACJA] Anna Kononiuk