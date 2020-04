Trwa rekonstrukcja fresków w supraskim klasztorze. Burmistrz wsparł inwestycję

Kwiecień 24, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Gmina Supraśl wsparła prace nad odtworzeniem unikalnych średniowiecznych fresków znajdujących się w klasztorze prawosławnym. Na ten cel burmistrz przekazał 40 tys. złotych.

Rekonstrukcja fresków pochodzących z XVI wieku trwa od wielu lat. Inwestycja była już wspierana z budżetu państwa, funduszu kościelnego oraz datków wiernych i turystów. Malowidła odtwarzane są w Monasterze Zwiastowania Bogurodzicy, która stanowi główną świątynię supraskiego klasztoru. Większa część prac została już wykonana, dotacja pozwoli na dalszą realizację przedsięwzięcia. Freski są ważnym zabytkiem, ponieważ jako jedyne w Polsce reprezentują styl bizantyjski.

– Jest to bardzo ważny zabytek, to jedyne freski w pełni bizantyjskie, które znajdują się w Polsce. Wszystkie pozostałe freski są przykładami stylu bizantyjsko–ruskiego. W przypadku Supraśla mamy do czynienia z typowym bizantyjskim stylem wykonania fresków, zostały one namalowane przez mnicha ze św. Góry Athos – tłumaczy biskup supraski Andrzej Borkowski.

Burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski przyznaje, że freski mają dla gminy zarówno wartość chrześcijańską jak i turystyczną.

– Dla nas ma to ogromne znaczenie, ponieważ jest to dziedzictwo kulturowe naszej gminy. To dziedzictwo w pewien sposób zostanie uratowane, przekazane następnym pokoleniom i będzie świadczyło również o naszej kulturze chrześcijańskiej, o zakorzenieniu w chrześcijaństwie. A z drugiej strony to jest kolejna atrakcja turystyczna – dodawał burmistrz.

Rekonstrukcja fresków ma potrwać jeszcze do końca roku. Natomiast w przyszłym roku planowane jest zakończenie inwestycji z wyświęceniem cerkwi i oddaniem jej w pełni do użytku wiernych oraz odwiedzających Supraśl. (ea/mc)