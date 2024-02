Trwa naprawa nawierzchni białostockich ulic

14 lutego, 2024

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

W Białymstoku po zimie trwają prace remontowe nawierzchni ulic. Do tej pory naprawiono już ponad 700 mkw ubytków.

– Więcej dziur jest, generalnie każdego roku po zimie było mniej, a teraz jest więcej. Ogólnie samochodami nie jeździmy, ale tak to raczej jest dobrze. Dużo dziur i są jeszcze koleiny i po prostu cała popękana jest ulica do ronda i na rondzie też. Są dziury to fakt, ale nie jest jakoś jeszcze tak tragicznie. Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej i nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być jeszcze gorzej – komentują białostoczanie.

Do tej pory ubytki w nawierzchniach naprawiono m.in. na ulicy Składowej, Towarowej, Sikorskiego, Branickiego, Transportowej i Bitwy Białostockiej. Prace remontowe nadal trwają. (jł)

Z mieszkańcami Białegostoku rozmawiała Julia Łata: