5 maja, 2025

Konkurs „Efekt Wołkowa”, fot. Jerzy Fedorowicz, źródło: Muzeum Podlaskie w Białymstoku Konkurs „Efekt Wołkowa”, fot. Jerzy Fedorowicz, źródło: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

To okazja, aby poznać twórczość Wiktora Wołkowa i zaprezentować swoje zdjęcie na wystawie. Trwa nabór zgłoszeń do Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Efekt Wołkowa”.

Nazwa konkursu nawiązuje do wyjątkowych cech wizualnych i wrażeniowych, zawartych w kadrach tego wybitnego artysty. Nastrojowe, malarskie, tętniące emocjami zdjęcia tworzą niepowtarzalny efekt, który na stałe wpisał się w dorobek fotografika.

– Chcemy przybliżyć sylwetkę Wiktora Wołkowa. Fotograf, który pozostawił po sobie ogromny zasób fotografii, poświęcił tej fotografii praktycznie całe swoje życie, nie jest do końca znany w Polsce. W tym już swoim późniejszym okresie, aż do śmierci fotografował barwnie na slajdach i w formie wraz z muzyką prezentował to ludziom – mówi Piotr Łukaszuk z Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa.

Konkurs „Efekt Wołkowa” podzielony jest na dwie kategorie. W pierwszej pełnoletni uczestnicy wykonują zdjęcie nawiązującymi stylem i inspirowane twórczością Wołkowa, przedstawiające naturalną przyrodę. Druga kategoria to wyzwanie dla młodszych twórców, którzy mają stworzyć krótką prezentację multimedialną odnoszącą się do dokonań fotografika i efektu, jaki jego kadry wywołują wśród odbiorców.

Prace konkursowe można nadsyłać do 30 czerwca 2025 r. Finał konkursu zbiegnie się z sierpniowymi obchodami Światowego Dnia Fotografii. (hk)