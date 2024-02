Trwa nabór do programu „Youthstok – Białostocki Inkubator Inicjatyw Społecznych”

29 lutego, 2024

Fundacja SocLab prowadzi nabór do nowej edycji innowacyjnego programu „Białostocki Inkubator Inicjatyw Młodzieżowych”.

Program skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku 14-19 lat z Białegostoku, którzy są gotowi do podjęcia wyzwania jakim jest realizacja projektu społecznego odpowiadającego na problemy i potrzeby społeczności, w której żyją.

– To program, który stworzyliśmy z myślą o młodzieży z Białegostoku, o tych młodych działaczach i działaczkach, którym los naszego miasta jest bliski – mówi Michał Lemański z Fundacji SocLab. – Pracując przez ostatnie kilka lat z młodzieżą słyszymy od nich, że potrzebują wsparcia mentorskiego, wsparcia finansowego i ten program jest właśnie taką platformą, która umożliwia młodzieży rozwijanie się, angażowanie się w sprawy lokalne i podejmowanie decyzji.

Do 7 marca należy zgłosić czteroosobowy zespół młodzieżowy. Natomiast 13 marca w Centrum Aktywności Społecznej odbędzie się Maraton Projektów.

– Jest to całodniowe wydarzenie, w którym będziemy wspomagać was w tworzeniu projektów. Spośród wszystkich zespołów wybierzemy pięć, które przekonają nas o tym, że wasze pomysły są realne, są warte wsparcia i te pięć zespołów wyjedzie z nami do Supraśla na trzydniowe szkolenie. Potem rozpocznie się etap wdrażania waszych inicjatyw i ostatecznie w okolicach czerwca spotkamy się na finale, gdzie podsumujemy cały program – dodaje Michał Lemański.

Udział w programie jest bezpłatny. Patronat Medialny nad „Białostockim Inkubatorem Inicjatyw Młodzieżowych” objęło Radio Akadera. (jł)

Z Michałem Lemańskim rozmawiała Julia Łata: