Trwa Międzynarodowa Szkoła Letnia Politechniki Białostockiej, która dotyczy zrównoważonego rozwoju. Posłuchaj opinii po pierwszym tygodniu nauki

7 lipca, 2025

Międzynarodowa Szkoła letni Politechniki Białostockiej, fot. Iryna Mikhno/PB Międzynarodowa Szkoła letni Politechniki Białostockiej, fot. Iryna Mikhno/PB

Od tygodnia w Politechnice Białostockiej jest blisko 100 studentów i ponad 30 wykładowców z różnych stron świata. To za sprawą Międzynarodowej Szkoły Letniej, która w tym roku skupia się na zrównoważonym budownictwie, zrównoważonych miastach i zrównoważonej współpracy.

Na Międzynarodową Szkołę Letnią przyjechali studenci i wykładowcy m.in. z Włoch, Hiszpanii, Rumunii, Bośni i Hercegowiny czy Niemiec.

– Kocham kampus Politechniki Białostockiej, też to jak to jest zlokalizowane w mieście. Uczymy się, jak zmieniać przestrzeń, żeby była bardziej przyjazna i dostępna dla ludzi, bardziej zrównoważona pod względem dostępności – mówi Stefan, student z Politechniki w Madrycie. – Tematy są dla mnie nowe, pomimo tego, że się uczę tego też na swoich studiach, to i tak inaczej to wygląda w tej kulturze. Białystok jest naprawdę wspaniały i odzwierciedla to, z czego się nauczyliśmy właśnie na zajęciach – dodaje Lusy, studentka z Uniwersytetu Bolońskiego.

Studenci na Międzynarodowej Szkole Letniej mieli wspólne wykłady, jak również indywidualne ćwiczenia oraz zajęcia integracyjne i kulturowe.

– Zajęcia były prowadzone przez nauczycieli z różnych ośrodków akademickich w całej Europie, ale również mieliśmy nauczyciela ze Stanów Zjednoczonych, nauczyciela z Argentyny – mówi dr inż. Beata Biernacka z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku. – Te wspólne wykłady pokazały, że te ścieżki są ze sobą bardzo ściśle powiązane i po to, żeby uzyskać taki naprawdę zrównoważony rozwój, konieczna jest współpraca specjalistów różnych branż.

Zajęcia podczas Międzynarodowej Szkoły Letniej w Politechnice Białostockiej potrwają do środy (09.07), następnie uczestnicy będą jeszcze mieli wykłady online. (hk)

Relacja Hanny Kość: