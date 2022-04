Trwa licytacja retro koszulek zawodników Jagiellonii Białystok

Kwiecień 6, 2022

źródło: jagiellonia.pl źródło: jagiellonia.pl

Retro koszulki, w których piłkarze Jagiellonii Białystok rozegrali wyjazdowy mecz z Lechem Poznań zostaną zlicytowane. Dochód ze zbiórki zostanie przeznaczony na wsparcie Białostockiego Klubu Kibiców Niepełnosprawnych. Ambasadorem akcji został Ivan Runje.

12 unikatowych trykotów, każdy z autografem zawodnika, można już licytować w internecie. Zebrane w licytacji środki zostaną przeznaczone na organizację wyjazdu podopiecznych Białostockiego Klubu Kibiców Niepełnosprawnych (BKKN) na ostatni mecz Jagielloni w tym sezonie. Jaga zmierzy się w nim z Górnikiem Łęczna. Wyprawa będzie wyjątkowa, ponieważ kibicom z Podlasia będzie towarzyszył obrońca Jagielloni – Ivan Runje – który wraca do zdrowia po operacji kolana.

– To już kolejna tego typu akcja Fundacji Sport Twoją Szansą. Dzięki podobnym licytacjom w przeszłości pomogliśmy już wielu osobom wrócić do zdrowia czy spełnić sportowe marzenia. Wierzę, że tak jak poprzednio, tak i teraz, wspólnie z kibicami damy powody do radości grupie sympatyków Jagi z BKKN – mówi Mateusz Juroszek, prezes Fundacji Sport Twoją Szansą.

– BKKN to niesamowita grupa kibiców, będąca prawie na każdym wyjazdowym meczu Jagiellonii. Podziwiam ich hart ducha, determinację i walkę z przeciwnościami, by dotrzeć w najodleglejsze rejony kraju i kibicować na wyjeździe Żółto-Czerwonym. Wesprzyjmy ich w realizacji pasji. Zachęcam do licytacji tych wyjątkowych koszulek. Dziękuję Fundacji STS za współpracę – dodaje Wojciech Pertkiewicz, prezes Jagiellonii Białystok.

Licytacja charytatywna koszulek Jagiellonii Białystok to kolejna tego typu akcja zainicjowana przez Fundację Sport Twoją Szansą. W ubiegłym roku organizacja przeprowadziła licytacje koszulek Lecha Poznań oraz Pogoni Szczecin, w których kluby zagrały w eliminacjach do europejskich pucharów. (mt)