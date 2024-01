Trwa konkurs ,,Internetowa Liga Łamigłówkowa”

8 stycznia, 2024

Mat. org. Mat. org.

Wciąż można dołączyć do konkursu ,,Internetowa Liga Łamigłówkowa” prowadzonego przez Centrum Popularyzacji Matematyki 'SIGNUM” działające na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

Konkurs to dobra matematyczna zabawa i trening „szarych komórek”.

– To konkurs dla osób wytrwałych, ponieważ on trwa kilka miesięcy – mówi dr inż. Rajmundem Stasiewicz z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. – Mamy co tydzień jedno łamigłówkę i 3 tygodnie na wykonanie. Co tydzień pojawia się nowe zadanie, a jedno jakby kończy swoją karencję, także zawsze w ruchu jest kilka zadań. Konkurs trwa, zadań ma być 25. 6 już się odbyło i zostało zamkniętych, ale będzie jeszcze 19. Ale to nie jest żadną przeszkodą, aby dołączyć, ponieważ w dalszym ciągu to jest ponad 3/4 wszystkich zadań, natomiast żeby dostać się do finału, który będzie odbywał się stacjonarnie u nas na uczelni, wystarczy 60% poprawnych rozwiązań.

Finał konkursu ,,Internetowa Liga Łamigłówkowa” będzie się składał z dwóch etapów.

– Pierwszy etap taki dopuszczający to są zadania podobnego typu, które pojawiały się wcześniej w internecie, więc to jest jeszcze jakby takie sprawdzenie samodzielności rozwiązania tych zadań. Potem po krótkiej przerwie, osoby które rozwiążą poprawnie większość zadań, przychodzą do już właściwego finału, gdzie będą nowe zadania, z którymi wcześniej uczestnicy się nie spotkali – dodaje dr inż. Rajmundem Stasiewicz.

Uczestnikiem konkursu może być każdy, jednak w finale udział weźmie tylko młodzież ucząca się, wraz z osobami, dla których ten rok szkolny jest ostatnim rokiem edukacji szkolnej. (hk)