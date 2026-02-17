Tron Rektora na kampusie Politechniki Białostockiej. Studencki projekt, który łączy architekturę i pomaganie!

17 lutego, 2026

fot. Iryna Mikhno/PB fot. Iryna Mikhno/PB

Na kampusie Politechniki Białostockiej pojawił się niezwykły obiekt – betonowy Tron Rektora. To efekt pracy studentów Wydziału Architektury, którzy udowodnili, że beton może być nie tylko materiałem konstrukcyjnym, ale również tworzywem artystycznym. Projekt ma także wymiar charytatywny – został wylicytowany podczas branżowej konferencji, a dochód wsparł fundację pomagającą dzieciom z chorobą nowotworową.

2026-01-22-tron-Rektora-fot-Iryna-Mikhno-PB Zdjęcie 1 z 7 2026-01-22-tron-Rektora-fot-Iryna-Mikhno-PB

Jak powstał betonowy Tron Rektora?

Tron Rektora to wielkogabarytowa bryła wykonana z betonu architektonicznego. Powstała podczas ogólnopolskich warsztatów „Architektura Betonowa”, które odbyły się w dniach 15–19 września 2025 roku w Krakowie.

Studenci przeszli pełny proces projektowy – od burzliwych dyskusji koncepcyjnych, przez ręczne modelowanie formy, wykonanie modelu 3D, aż po budowę szalunków i betonowanie finalnej konstrukcji. Uczestnicy warsztatów pracowali pod okiem ekspertów z zakresu technologii betonu i architektury, ucząc się zbrojenia materiału, przygotowania form oraz prawidłowego układania mieszanki betonowej.

W warsztatach wzięło udział 34 studentów z ośmiu polskich uczelni technicznych. Politechnikę Białostocką reprezentowali: Amelia Bakun, Marta Plichta, Kornelia Angielczyk, Olaf Bargielski, Hanna Jóźwiak oraz Konrad Kazberuk.

Wystawa i licytacja podczas Dni Betonu 2025

Podczas warsztatów powstało sześć betonowych tronów. Wszystkie zostały zaprezentowane na wystawie towarzyszącej konferencji „Dni Betonu”, która odbyła się w dniach 13–15 października 2025 roku w Wiśle.

Studenckie projekty trafiły na licytację charytatywną. Dochód został przekazany Fundacji na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Ważący setki kilogramów Tron Rektora wylicytowała dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej, przekazując go społeczności akademickiej jako symbol kreatywności studentów i solidarności z potrzebującymi.

Symbol autorytetu i kreatywności

Betonowy Tron to nie tylko element małej architektury, ale także symbol. Reprezentuje autorytet akademicki, trwałość wiedzy oraz siłę wspólnoty uczelni. Zgeometryzowana forma podkreśla nowoczesny charakter kampusu, a wybór betonu architektonicznego nawiązuje do kluczowych kierunków kształcenia realizowanych na uczelni – budownictwa, architektury, inżynierii środowiska i architektury krajobrazu.

Lokalizacja z historią

Tron stanął na antresoli głównego kampusu przy ul. Wiejskiej. To miejsce ma szczególne znaczenie w historii projektowania uczelni. W pierwotnych planach z lat 70. antresola miała prowadzić do kładki nad ulicą i łączyć dwie części kampusu. Ostatecznie koncepcja nie została zrealizowana, a przestrzeń zyskała dziś nową dominantę architektoniczną.

Betonowy Tron domyka widokowo główną oś kompozycyjną uczelni i nadaje tej części kampusu wyrazisty charakter.

(pc)