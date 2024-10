Tribute to Siekiera w Klubie Sześcian: Muzyczna Podróż do Przeszłości

17 października, 2024

W sobotę 19 października w Klubie Muzycznym Sześcian, odbędzie się wyjątkowy koncert poświęcony twórczości legendarnej Siekiery. Projekt Tribute to Siekiera w wykonaniu czołowych muzyków trójmiejskiej sceny alternatywnej, obiecuje przenieść słuchaczy do lat 80., kiedy zimna fala i nowa fala kształtowały brzmienia polskiej muzyki niezależnej. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Akadera.

Projekt Tribute to Siekiera to unikalna inicjatywa, która gromadzi muzyków z trójmiejskiej sceny alternatywnej, znanych z takich zespołów jak Made in Poland, Lonker See czy Kiev Office. To oni podejmują się zadania przywrócenia życia utworom zespołu, który na zawsze zmienił oblicze polskiej muzyki niezależnej. Muzycy biorący udział w projekcie z Michałem Miegoniem na czele, zadbają o to, aby brzmienie koncertu oddało zarówno ducha pierwotnych nagrań, jak i wprowadziło świeże elementy – charakterystyczne dla współczesnej sceny muzycznej.

Siekiera to zespół który powstał w 1983 roku w Puławach i szybko stał się jednym z najważniejszych reprezentantów polskiej sceny punkowej i zimnofalowej. Ich bezkompromisowe brzmienie, mocne teksty oraz intensywne występy sceniczne uczyniły z nich legendę. Pierwsze kroki na scenie stawiali na festiwalu w Jarocinie, gdzie ich debiut stał się sensacją a muzyka Siekiery przyciągnęła uwagę zarówno krytyków jak i fanów alternatywnego brzmienia. Debiutancki album zespołu Nowa Aleksandria, wydany w 1986 roku, był przełomem w polskiej muzyce. Dzięki surowemu, mrocznemu brzmieniu oraz odważnym tekstom, Siekiera zdobyła uznanie i inspiruje kolejne pokolenia artystów.

Występ zespołu Tribute to Siekiera to nie tylko hołd dla kultowej grupy, ale także spotkanie dwóch pokoleń – tych, którzy pamiętają oryginalne brzmienia z lat 80., oraz młodszych słuchaczy ciekawych odkrywania tej muzyki na nowo. Koncert ma szansę stać się prawdziwą podróżą do przeszłości, w której surowe dźwięki zimnej fali spotkają się z nowoczesną wrażliwością muzyków trójmiejskiej sceny alternatywnej. (hp)