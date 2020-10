„Treny”. Nowy spektakl Teatru Dramatycznego w Białymstoku

Październik 7, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Jedno z największych dzieł polskiej literatury będzie można zobaczyć na deskach Teatru Dramatycznego w Białymstoku. W najbliższy piątek (9.10) odbędzie się premiera „Trenów” na podstawie dzieła Jana Kochanowskiego.

Scenariusz spektaklu opiera się na 19 wierszach, które poeta napisał po śmierci córki Urszuli. Przedstawienie przygotowuje reżyser Grzegorz Suski, twórca teatralnej wersji Hobbita.

– Hobbit” był widowiskiem wielkim i efektownym , a „Treny” to wewnętrzny, kameralny spektakl na małej scenie. To przedstawienie bardzo aktorskie, oparte na słowie i dość oszczędne w środkach wyrazu. Jest to bardzo odmienny teatr od tego, który wcześniej miałem okazję zaproponować widzom. I właśnie to przejście z dużej produkcji na małą, opartą na słowie było dla mnie największym wyzwaniem, a jednocześnie najprzyjemniejszą częścią pracy – mówił reżyser Grzegorz Suski.

„Treny” będą grane w dwa najbliższe weekendy (10 i 11 oraz 17 i 18) oraz ostatniego dnia października. (ea/mc)

Relacja Eweliny Andrzejewskiej