Tragiczny wypadek w Sokołach – jedna osoba nie żyje, dwie trafiły do szpitala

24 lutego, 2025

W wyniku zderzenia z ciężarówką zginął 63-letni kierowca busa, fot. KPP w Wysokiem Mazowieckiem

W poniedziałek przed południem na drodze wojewódzkiej nr 671 w Sokołach doszło do tragicznego wypadku. W wyniku zderzenia Volkswagena transportera z ciężarówką zginął 63-letni kierowca busa.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna jechał z Kuleszy Kościelnych i nie zatrzymał się przed znakiem STOP na skrzyżowaniu ul. Nowy Świat z obwodnicą miejscowości. Doszło do zderzenia z nadjeżdżającą śmieciarką, która przewróciła się i przygniotła busa.

Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, by wydostać kierowcę Volkswagena, jednak mimo podjętej reanimacji, nie udało się go uratować. 48-letni pasażer został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

22-letni kierowca śmieciarki był trzeźwy i również trafił do szpitala.

Droga wojewódzka w kierunku krajowej 'ósemki’ jest zablokowana, a policja kieruje ruch na objazdy. Na miejscu wciąż pracują służby, wyjaśniające szczegółowe okoliczności zdarzenia. (red.)