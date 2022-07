Tragiczny wypadek w regionie. Zginęły trzy osoby, w tym dziecko

Lipiec 10, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę (10.07) na trasie Dąbrowa Białostocka – Lipsk, w okolicy miejscowości Szuszalewo. 3 osoby (dwie dorosłe i małe dziecko) zginęły w wyniku zderzenia dwóch aut osobowych i busa.

– Wstępne ustalenia wskazują na to, że kierowca audi podczas manewru wyprzedzania fiata zmusił jadącego z naprzeciwka kierowcę volkswagena do zjechania na lewy pas, gdzie doszło do zderzenia z fiatem ducato – informuje Tomasz Krupa, rzecznik prasowy podlaskiej policji. – Niestety, w wyniku tego zderzenia zginęły jadące volkswagenem 3 osoby: 33-letni mężczyzna, 28-letnia kobieta i niespełna roczne dziecko.

Również trzy osoby poszkodowane w wypadku zostały przewiezione do szpitala. (at)