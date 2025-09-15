Tragiczny wypadek na S61. Nie żyje 45-letni pieszy

15 września, 2025

Źródło: Podlaska policja Źródło: Podlaska policja

Na drodze ekspresowej S61 niedaleko Kisielnicy zginął 45-letni mężczyzna potrącony przez autobus. Drugi pieszy, 34-latek, został przewieziony do szpitala.

Do tragedii doszło w poniedziałek (15 września) po godzinie czwartej nad ranem. Mężczyźni szli pasem awaryjnym, nie mieli na sobie elementów odblaskowych. Wypadek wydarzył się jeszcze przed wschodem słońca.

Autobusem relacji Łowicz–Kowno podróżowało około 40 pasażerów. Nikomu nic się nie stało, ale pojazd z uszkodzoną szybą nie mógł kontynuować trasy. Podróżni zostali przewiezieni na pobliską stację paliw, gdzie oczekiwali na transport zastępczy.

Policjanci ustalają szczegółowe okoliczności tragedii. Pomóc ma w tym zapis z wideorejestratora. W związku z pracą służb ruch w kierunku Suwałk odbywa się z utrudnieniami. Zablokowany jest prawy pas przed węzłem Kolno. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. (red.)