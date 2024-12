15 grudnia, 2024

Źródło: Podlaska policja

Trzech młodych mężczyzn zginęło, a jeden trafił do szpitala w wyniku wypadku na drodze wojewódzkiej Janów – Sokółka.

Do zdarzenia doszło w sobotę (14.12) po 23:00. Kierowca Opla Astry z nieustalonych przyczyn na łuku zjechał z drogi i uderzył w drzewo. W wypadku zginął 19-letni kierowca i dwaj pasażerowie – 16 i 17-latek, natomiast 18-latek trafił do szpitala. Wszyscy to mieszkańcy powiatu sokólskiego. (red.)