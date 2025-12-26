Tragedia przed dyskoteką we Wnorach-Wiechach. Nie żyje 18-latek

26 grudnia, 2025

Źródło: Podlaska policja Źródło: Podlaska policja

Do tragicznego zdarzenia doszło świątecznej nocy z czwartku na piątek (25-26.12) przed jedną z dyskotek w miejscowości Wnory-Wiechy w powiecie wysokomazowieckim. Życie stracił 18-letni mężczyzna, który został znaleziony przed lokalem z poważnymi obrażeniami głowy.

Dramatyczne zgłoszenie w nocy

Zgłoszenie do wysokomazowieckiej policji wpłynęło tuż przed godziną drugą w nocy. Jak przekazano dyżurnemu, przed dyskoteką leży młody mężczyzna wymagający pilnej pomocy medycznej.

Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Pomimo podjętej reanimacji życia 18-latka nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon na miejscu.

Policja zatrzymała dwie osoby

W związku ze zdarzeniem funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby, które zostały przewiezione do policyjnego aresztu. Obecnie prowadzone są czynności wyjaśniające, mające ustalić dokładny przebieg i okoliczności tragedii.

– Na obecnym etapie prowadzonych czynności to jedyne informacje, jakie możemy przekazać – poinformowała w oficjalnym komunikacie podlaska policja.

Trwa śledztwo

Sprawą zajmują się policjanci pod nadzorem prokuratury. Śledczy badają, czy do śmierci 18-latka przyczyniły się osoby trzecie oraz jaki był przebieg wydarzeń przed dyskoteką we Wnorach-Wiechach.

(pc)