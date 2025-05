Tragedia na Uniwersytecie Warszawskim. Rektor PB: „To szok dla całego środowiska akademickiego”

8 maja, 2025

Portret zamordowanej pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego ustawiony przed wejściem do budynku uczelni., fot. Mirosław Kaźmierczak/UW Portret zamordowanej pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego ustawiony przed wejściem do budynku uczelni., fot. Mirosław Kaźmierczak/UW

„To szok, który wstrząsnął całą społecznością naszej uczelni, ale też i innych uczelni w Polsce” – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej. Tragedia, do której doszło 7 maja na Uniwersytecie Warszawskim, poruszyła całe środowisko akademickie. 22-letni student zaatakował siekierą pracowniczkę uczelni, która zmarła, oraz ciężko ranił pracownika ochrony. W rozmowie z Radiem AKADERA rektor PB mówi o potrzebie rozmowy, bezpieczeństwie i solidarności między uczelniami.

– Szok, który wstrząsnął całą społecznością naszej uczelni, ale też i innych uczelni w Polsce, czego dowody dzisiaj wszędzie słyszymy i widzimy – powiedziała rektor PB. – To niewiarygodne, że na uczelni wyższej po ataku jedna osoba nie żyje, druga jest ciężko ranna – dodała.

W ocenie prof. Kosior-Kazberuk uczelnia powinna być miejscem bezpiecznym, otwartym i opartym na wartościach. – Dotąd kojarzyło się to z etyką, z wysokimi wartościami, z tym, że tu się pielęgnuje, tu się promuje wartości humanistyczne – zaznaczyła.

Pytana o reakcję uczelni na to, co się wydarzyło, rektor PB mówiła o konieczności rozmów i systemowego podejścia. – Z pewnością to tragiczne wydarzenie będzie przedmiotem szczegółowej dyskusji na najbliższym posiedzeniu Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych – zapowiedziała.

Podkreśliła również wagę codziennej czujności i uważności: – Trzeba, żebyśmy obserwowali nasze najbliższe i to dalsze otoczenie. Ta czujność, uważność i zwracanie uwagi na nietypowe zachowania jest bardzo, bardzo wskazana.

Jak dodała, społeczność akademicka Politechniki Białostockiej ma zapewniony dostęp do wsparcia psychologicznego. – Mamy wśród naszych pracowników psychologów, którzy pomagają zarówno studentom, jak i doktorantom, jak i pracownikom. Te usługi są powszechne, nieodpłatne – mówiła rektor. – Świat, który nas otacza, nie sprzyja budowaniu odporności psychologicznej – dodała.

Na pytanie o zabezpieczenia techniczne kampusu PB rektor odpowiedziała: – Jesteśmy stale pod opieką monitoringu, mamy firmę ochroniarską, która reaguje bardzo szybko na wszelkie wezwania. Wszystkie sekretariaty i portiernie są zaopatrzone w przyciski antynapadowe. Mamy też dobry kontakt z patrolami policyjnymi, które w razie zagrożenia są w stanie bardzo szybko zareagować.

Prof. Kosior-Kazberuk zachęcała do otwartych rozmów również wewnątrz uczelni. – Do tych rozmów namawiam też dziekanów wydziałów, kierowników katedr, bo ważne, żebyśmy przepracowali tę traumę. Ona nie dotyka tylko Uniwersytetu Warszawskiego, ona dotknęła całego środowiska – podkreśliła. (AJ)

Posłuchaj rozmowy z prof. dr hab. dr inż. Martą Kosior-Kazberuk.