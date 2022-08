Tradycja rodem ze średniowiecza. Jarmark Dominikański w Choroszczy

Sierpień 1, 2022

W nawiązaniu do tradycji handlowania oraz dobrej zabawy w pierwszą niedzielę sierpnia warto zajrzeć do Choroszczy. Jak co roku w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu oraz na terenie parku wokół Muzeum Wnętrz Pałacowych nie zabraknie atrakcji kulturalnych, edukacyjnych i sportowych.

Jarmark Dominikański to jedno z najważniejszych wydarzeń Gminy Choroszcz. To wielki kiermasz rękodzieła i produktów regionalnych, promujący wyroby artystyczne twórców ludowych: tkaniny, rzeźby, biżuterię czy naczynia, wykonane z pasją i szacunkiem do tradycji. Wełna, drewno, ceramika i metal pojawią się tu w różnorodnej postaci – zarówno tej praktycznej, jak i artystycznej.

Obszerną część Jarmarku wypełniają również stoiska gastronomiczne przygotowane przez lokalnych producentów, gdzie można dobrze zjeść i zaopatrzyć się w wyroby słodkie i słone, tak różnorodne, jak sama kuchnia podlaska. Tradycyjna babka czy kiszka, regionalne pierogi, sery, sękacze, mrowiska i miody, bogactwo potraw i przypraw czeka na najbardziej wymagających i ciekawych smaków regionu.

Podczas 33. edycji wydarzenia pojawi się specjalna strefa dla dzieci ze stoiskami edukacyjnymi przygotowanymi przez instytucje kulturalne, parki i muzea. Wydarzenie będzie też okazją do zaznania emocji sportowych: obejrzenia pokazowych walk bokserskich w wykonaniu podopiecznych Dariusza Snarskiego oraz spotkania z piłkarzami Jagielloni Białystok. Na scenie, z myślą o najmłodszych, Amatorski Teatr Rodziców z Zielnej wystawi przedstawienie „Kopciuszek”, a w wieczornym bloku koncertowym pojawią się: Alicja Grabowska (wokalistka, finalistka konkursu Niebieski Mikrofon Radia Białystok), zespół MEGAband (jeden z najlepszych cover-bandów w Polsce) oraz gwiazda wieczoru: zespół Poparzeni Kawą Trzy.

Burmistrz Choroszczy wraz ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi zaprasza również do honorowego oddania krwi. Mobilny ambulans będzie stacjonował na terenie Jarmarku, w otoczeniu parku Letniej Rezydencji Branickich w Choroszczy, w godzinach 11.00-16.00. Sam Jarmark zaprasza odwiedzających już od 12:00. (uk)