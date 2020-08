„Tornister pełen uśmiechów”. Dzieci można wesprzeć w tym roku na kilka sposobów

Sierpień 20, 2020

źródło: Caritas Archidiecezji Białostockiej źródło: Caritas Archidiecezji Białostockiej

Od 12 lat Caritas Archidiecezji Białostockiej stara się wypełnić dobrem plecaki najbardziej potrzebujących dzieci. Trwa doroczna akcja „Tornister pełen uśmiechów”.

W ramach inicjatywy firmy oraz osoby prywatne przygotowują wyprawki szkolne dla uczniów z ubogich rodzin. W tym roku jednak można pomóc na trzy sposoby.

– Jeżeli ktoś chce ofiarować plecak, przybory szkolne, to oczywiście trafią one do dzieci. Głównie jednak skupiamy się na sprzęcie komputerowym do pracy zdalnej, można nas wesprzeć przekazując go nam lub wpłacając dowolną kwotę na nasze konto. W temacie przelewu należy dopisać „tornister”. Za zebrane pieniądze kupimy komputery – wyjaśniał dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockie ks. Jerzy Sęczek.

Białostockiej Caritas udało się pozyskać 12 komputerów, które trafiły już do świetlic środowiskowych oraz do ośrodka wychowania i terapii uzależnień młodzieży, jednak potrzeby są znacznie większe.

– Komputery będą służy do pracy w naszych placówkach, ale będzie też możliwość wypożyczenia go do domu. Sprzęt przyda się dzieciom również w przyszłości, bez względu na to czy jest epidemii, czy nie. Korzystając z komputerów dzieci zdobywają nowe umiejętności – dodawał ks. Sęczek.

Akcja „Tornister pełen uśmiechów” potrwa do końca sierpnia. (ea/mc)