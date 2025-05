Tony D zagra w Białymstoku – bluesowy wieczór w Klubie Fama

27 maja, 2025

W ramach cyklu Blues Fama na scenie wystąpi Tony D – ceniony gitarzysta i wokalista, którego muzyka od dekad porusza publiczność na całym świecie. Artysta wystąpi w czwartek 29 maja, w Klubie Fama. Patronem medialnym koncertu jest Radio Akadera.

Żywa legenda na scenie

Tony D to postać wyjątkowa na bluesowej mapie świata. Od lat 80. nieustannie koncertuje i nagrywa, a jego styl wyrasta z tradycji chicagowskiego bluesa, jednocześnie czerpiąc z rocka, jazzu i soulu. Na swoim koncie ma współpracę z takimi ikonami jak Buddy Guy czy Stevie Ray Vaughan. Przez piętnaście lat był filarem kanadyjskiego zespołu MonkeyJunk, z którym zdobył dwie statuetki Juno i liczne wyróżnienia branżowe. Obecnie kontynuuje karierę jako lider tria firmowanego własnym nazwiskiem.

Premierowy projekt i świeże brzmienie

Tony D przyjedzie do Polski promować swój najnowszy projekt „Electric Delta”, który ukazał się jesienią 2024 roku. To album będący podsumowaniem jego artystycznej drogi – połączenie bluesowej surowości z energią współczesnego brzmienia. Zespół wystąpi w składzie: Tony D (gitara, śpiew), Joe Hawkins (bas) i Mike Essoudry (perkusja). Tony D po raz pierwszy zawita do Białegostoku jako solowy artysta – to wydarzenie, które z pewnością zapisze się w pamięci lokalnych fanów bluesa. (hp)