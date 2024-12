Tomasz Tumiel: Kombinujcie, starajcie się wyjść poza schemat! Rozmowa ze studentem i samorządowcem Politechniki Białostockiej

6 grudnia, 2024

Tomasz Tumiel, przewodniczący samorządu studenckiego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej, fot. A. Jakuć Tomasz Tumiel, przewodniczący samorządu studenckiego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej, fot. A. Jakuć

Jak nie zgubić się w labiryncie uczelnianych korytarzy, połączyć intensywne studia z pracą i społecznym zaangażowaniem? W audycji z cyklu „Samorząd bez cenzury” prowadzący Ewa Tatarczyk i Adam Jakuć rozmawiają z Tomaszem Tumielem, studentem trzeciego roku elektrotechniki na Politechnice Białostockiej oraz przewodniczącym Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Elektrycznego. Tomasz opowiada, jak dzięki samorządowi stał się bardziej otwarty, jak udaje mu się angażować innych w swoje inicjatywy i dlaczego warto wychodzić poza schemat, by wzbogacić swoje studenckie doświadczenia.

Tomasz przyznał, że zainteresowanie samorządem studenckim pojawiło się już w szkole średniej, kiedy to studenci odwiedzali uczniów, opowiadając o możliwościach na Politechnice Białostockiej. Gdy rozpoczął studia, znajomy zachęcił go do dołączenia do samorządu, co okazało się punktem startowym dla trwającej już trzeci rok działalności.

Pełnienie funkcji przewodniczącego wymagało od niego nauczenia się efektywnej pracy z zespołem i wypracowania własnego stylu zarządzania. Tomasz podkreśla, że same chęci to już bardzo dużo, a reszty można się nauczyć. Działalność w samorządzie zmieniła go – stał się bardziej otwarty i śmiały, łatwiej mu nawiązywać kontakt z ludźmi, nawet zupełnie obcymi.

Projekty wydziałowe i akcje charytatywne

W ramach samorządu Tomasz zaangażowany był w szereg inicjatyw – od „Kawki z samorządem” po reaktywację Dnia Elektryka czy organizację nocnych wydarzeń dla studentów, jak noc filmowa na wydziale. Największe wrażenie zrobiła jednak niedawna akcja charytatywna polegająca na sprzedaży koszulek-cegiełek, z których dochód przeznaczono na wycieczkę dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

— Przygotowaliśmy 100 koszulek, a wszystkie rozeszły się w jeden dzień. Zebraliśmy ponad 4300 złotych.

Zdaniem Tomasza, sukces akcji pokazał, że zarówno studenci, jak i wykładowcy chętnie angażują się w działania na rzecz potrzebujących.

Rozkład jazdy – pomoc dla pierwszoroczniaków

W październiku Tomasz był koordynatorem akcji „Rozkład jazdy – jak nie zgubić się na studiach”. Inicjatywa skierowana do studentów pierwszego roku cieszyła się dużą frekwencją i pozwoliła nowicjuszom lepiej zrozumieć zasady panujące na uczelni oraz poznać możliwości rozwoju.

— Frekwencja dopisała – 80-90% zapisanych osób przyszło. Studenci pierwszego roku pytali, rozmawiali, dowiadywali się. To pokazało, że akcja jest potrzebna.

Praca z dziećmi i nauka robotyki

Oprócz działalności samorządowej i nauki, Tomasz prowadzi zajęcia z budowania robotów z klocków LEGO dla dzieci i młodzieży. To zajęcie rozpoczął w okresie pandemii i traktuje je jako szansę na przekazywanie wiedzy technicznej w przystępny sposób.

— Uczymy programowania, oswajamy uczestników z technologią, a wszystko to poprzez zabawę klockami LEGO.

Zarządzanie czasem i przyszłość

Tomasz łączy studia, pracę w samorządzie, działania społeczne i zawodowe. Kluczem do sukcesu jest dla niego dobra organizacja i korzystanie z kalendarza, w którym starannie notuje wszystkie zadania, nawet te najdrobniejsze.

Mimo wielości dróg, które stoją przed nim otworem po studiach, przyznaje, że nie ma jeszcze jasno sprecyzowanych planów. Podkreśla jednak, że młodość to czas na próbowanie nowych rzeczy, zdobywanie doświadczeń i sprawdzanie się w różnych rolach.

— Kombinujcie, starajcie się wyjść poza schemat – radzi innym studentom, zachęcając ich do działania w samorządzie, kołach naukowych i organizacjach studenckich. (AJ)

Posłuchaj audycji Samorząd bez cenzury z Tomaszem Tumielem.

