Samorząd bez cenzury. Julia Wołosik: Pasja, praca i działalność studencka na Politechnice Białostockiej

22 listopada, 2024

Julia Wołosik, studentka inżynierii środowiska PB, fot. A. Jakuć Julia Wołosik, studentka inżynierii środowiska PB, fot. A. Jakuć

W najnowszym odcinku audycji „Samorząd bez cenzury” na antenie Radia Akadera, prowadzący Ewa Tatarczyk i Adam Jakuć gościli Julię Wołosik, studentkę pierwszego roku inżynierii środowiska na Politechnice Białostockiej. Julia opowiedziała o swojej decyzji zmiany kierunku studiów z wydziału elektrycznego na inżynierię środowiska, łączeniu pracy z nauką oraz zaangażowaniu w działalność samorządu studenckiego.

Posłuchaj audycji „Samorząd bez cenzury”. Gość: Julia Wołosik.

Julia przez rok studiowała na wydziale elektrycznym, jednak postanowiła zmienić kierunek na inżynierię środowiska. Decyzja ta wynikała z chęci podążania za własnymi zainteresowaniami i pasją. — Zdałam sobie sprawę, że to chyba nie jest do końca to, w czym się odnajduję. Mimo że dawałam sobie radę i udawało mi się zaliczać te przedmioty, to po prostu sercem czułam, że będę żałować, jeżeli zostanę tam dłużej — wyjaśniła Julia.

Zmiana kierunku nie była łatwa i spotkała się z różnymi reakcjami otoczenia. — Reakcje były bardzo podzielone. Część mówiła, żebym robiła wszystko w zgodzie ze sobą, a druga namawiała mnie, żebym została. Ciężko było mi się skupić na tym, żeby posłuchać samej siebie — dodała.

Łączenie pracy z nauką

Julia pracuje jako baristka i kelnerka w restauracji, co pozwala jej na finansową niezależność. — Bardzo lubię rozplanowywać sobie wszystko tygodniowo. To mój dobry patent — taki malutki kalendarzyk — podzieliła się swoim sposobem na organizację czasu.

Łączenie pracy z nauką i działalnością w samorządzie bywa wyzwaniem, ale Julia stara się zachować równowagę. — Bywają dni, że ciężko czasowo połączyć moje życie prywatne, pracę i studia. Jednak udaje mi się to łączyć i staram się zachować pewną równowagę — przyznała.

Działalność w samorządzie studenckim

Od początku studiów Julia wiedziała, że chce angażować się w samorząd studencki. — Już w podstawówce i liceum starałam się angażować w wydarzenia niezwiązane tylko z nauką. Lubię robić coś więcej, co może dać mi korzyści zarówno w szkole, jak i poza nią — powiedziała.

Obecnie jest aktywną członkinią Komisji ds. Finansowych i angażuje się w różne projekty, takie jak Zerówka czy ZimUwka 2025.

Organizacja akcji ZimUwka 2025

Julia jest zaangażowana w organizację akcji ZimUwka 2025, zimowego wyjazdu dla studentów Politechniki Białostockiej. — Chcemy zapewnić studentom możliwość odpoczynku po sesji zimowej. Wyjeżdżamy w góry, gdzie spędzamy czas zarówno integracyjnie, jak i szkoleniowo — opisała.

Choć nie mogła zdradzić wielu szczegółów, zapowiedziała, że wyjazd odbędzie się prawdopodobnie w okolicach Zakopanego. — Mam nadzieję, że wyjazd się uda. Może wprowadzimy coś nowego, chcemy odświeżyć ten koncept — dodała z entuzjazmem.

Koordynacja backstage’u Juwenaliów 2025

Julia pełni również rolę koordynatorki backstage’u podczas Juwenaliów 2025. — Zaczęło się od tego, że byłam wolontariuszem na backstage’u podczas Juwenaliów 2024. Moja koleżanka zauważyła, że naprawdę jara mnie to, co robię, i zaproponowała mi tę rolę — wspomniała.

Przyznaje, że to duże wyzwanie, ale jednocześnie ogromna satysfakcja. — Obawiam się samego miesiąca przed Juwenaliami, bo wiem, ile jest wtedy pracy. Trzeba zapewnić artystom wszystko, czego oczekują, żeby mogli grać wspaniałe koncerty — podkreśliła.

Balans między obowiązkami a pasją

Zapytana o to, co ją napędza, Julia odpowiedziała: — Poznawanie nowych ludzi, wspólne działanie i tworzenie czegoś fajnego. To jest mój konik napędowy. Największą satysfakcję przynosi mi to, że widzę, jak ludzie są zadowoleni z tego, co udaje się zrobić.

Julia podkreśla również znaczenie dbania o siebie i zachowania równowagi. — Potrzebuję dni, kiedy posiedzę sama ze sobą, wypiję dobrą herbatkę, pooglądam ciekawy film. To mój sposób na walkę ze stresem — wyznała.

Rady dla innych studentów

Julia zachęca innych studentów do aktywnego udziału w życiu uczelni i znalezienia balansu. — Moja rada to przede wszystkim dbać o samego siebie. Ważne jest znalezienie balansu między studiami, pracą a życiem prywatnym. Trzeba znaleźć czas na odpoczynek i zadbanie o siebie — radzi. (AJ)