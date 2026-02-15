Home Wiadomości Tomasz M. Kukawski. Dwie wystawy w Centrum im. Ludwika Zamenhofa

15 lutego, 2026

Tomasz M. Kukawski. Dwie wystawy w Centrum im. Ludwika Zamenhofa

Tomasz M. Kukawski. Dwie wystawy w Centrum im. Ludwika Zamenhofa, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Dr hab. inż. arch. Tomasz M. Kukawski, prof. PB z Katedry Grafiki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej w Centrum im. Ludwika Zamenhofa prezentuje około 150 grafik oraz… dwa obiekty na wystawach „Najdłuższe poszukiwanie – finale” oraz „aletheia”. Jedna z dwóch wystaw  profesora Politechniki Białostockiej stanowi finał 35-letnich poszukiwań artystycznych. Druga może być interpretacją greckiego uosobienia prawdy. 

Współpracownicy i koledzy po fachu podkreślają w wypowiedziach jego mistrzostwo techniczne, pracowitość oraz głęboką symbolikę ukrytą w prezentowanych pracach.

Ekspozycja została podzielona na dwie części: górną, pełniącą rolę retrospektywy „the best of”, oraz dolną, skupioną na nowatorskich poszukiwaniach medialnych. Autor planuje również autorskie oprowadzania, aby przybliżyć odbiorcom, zwłaszcza studentom, tajniki swojego procesu twórczego. Pewna jest już data jednego z nich – 23 kwietnia 2026 roku.

Relacja z wernisażu:

(jd +AI)

