Tomas Silva i Miki Villar nie są już zawodnikami Jagiellonii Białystok

8 września, 2025

Dwóch zawodników zakończyło grę w Jagiellonii Białystok. To Tomas Silva, portugalski pomocnik oraz Miki Villar, hiszpański skrzydłowy.

Kontrakt z Tomasem Silvanem został rozwiązany za porozumieniem stron. 25-letni zawodnik trafił do zespołu Białegostoku w sierpniu 2024 roku. W barwach Jagi rozegrał 28 oficjalnych spotkań i zdobył jedną bramkę. Był częścią drużyny, która w minionym sezonie sięgnęła po brązowy medal Ekstraklasy oraz zdobyła Superpuchar Polski.

Natomiast Miki Villar przeszedł z Jagiellonii Białystok na zasadzie transferu definitywnego do Wieczystej Kraków. Hiszpan trafił do „Dumy Podlasia” w lipcu 2024 roku z Wisły Kraków. Od momentu transferu skrzydłowy rozegrał w żółto-czerwonych barwach 54 oficjalne spotkania, w których zdobył trzy bramki i zanotował siedem asyst. Z białostoczanami rywalizował w europejskich pucharach, w których w sezonie 24/25 Jagiellończycy dotarli do ćwierćfinału Ligi Konferencji UEFA. I podobnie jak Silva wraz z Jagą zdobył brązowy medal Ekstraklasy oraz Superpuchar Polski. (red.)