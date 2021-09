To więcej niż film. Przedpremierowy pokaz „Gundy” w Kinie Forum

Wrzesień 17, 2021

fot. Patrycja Roman fot. Patrycja Roman

Po długiej przerwie do Kina Forum wracają spotkania filmowe w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego “GAG”. Już w poniedziałek (20.09) o 19.30. widzowie będą mogli obejrzeć sensację zeszłorocznego festiwalu w Berlinie – film „Gunda”.

To przedpremierowe intymne spotkanie z istotami, które żyją obok nas.

– To dokument w reż. Wiktora Kossakowskiego, na który z pewnością czeka wielu widzów. To wyjątkowy film, ponieważ jego bohaterką jest świnia o imieniu Gunda, która została świeżo upieczoną mamą. Wchodzimy w świat tejże świni, a także innych zwierząt gospodarskich. Właściwie można powiedzieć, że patrząc na ten świat ich oczami, bo kamera jest rzeczywiście na wysokości oczu tych zwierząt. Obraz jest pięknie sfilmowany i na pewno jest świetnym punktem wyjścia do bardzo wielowymiarowej dyskusji – mówi Monika Piskurewicz z Białostockiego Ośrodka Kultury.

Tytułowa świnia Gunda mieszka na farmie i właśnie została mamą gromadki prosiąt. Kamera Kossakowskiego obserwuje z bliska pierwsze tygodnie ich życia: niezgrabne wspinaczki po potężnym ciele matki, by sięgnąć do pełnego mleka sutka; przepychanki przy śniadaniu i radosne taplaniny w błocie. Kamera pracuje na wysokości zwierzęcych oczu, więc i my przyjmujemy perspektywę prosiaków i ich mamy, a z czasem także krów i kur, które Kossakowski również filmuje. Jednonogi kogut spoglądający tęsknie za ogrodzenie podwórza, prosiaczek-ciapa, który zawsze zostaje z tyłu, wąchająca liście młodej brzozy krowa – każda z pokazanych tu istot ma swój charakter i temperament; swoją fascynującą historię. Przepięknie sfilmowana, czarno-biała „Gunda” tylko pozornie obywa się bez dialogów. Tak naprawdę przez cały czas słyszymy chrumkanie i piski, piania i świergoty, bzyczenie i posapywania. Cały świat ze sobą nieustannie rozmawia, a unikalne dzieło Kossakowskiego pozwala nam to usłyszeć. Jak podkreśla producent wykonawczy filmu, aktor Joaquin Phoenix, „Gunda” przekracza bariery oddzielające nas od innych gatunków. I dodaje, że ten film jest dla niego głębokim duchowym doświadczeniem, medytacją o egzystencji. (mt)