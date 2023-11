To pierwsze takie miejsce w Białymstoku. Muzyczny plac zabaw

9 listopada, 2023

Muzyczny plac zabaw/Fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Pierwszy muzyczny plac zabaw powstał w Białymstoku. Znajduje się na osiedlu Jaroszówka, przy ul. Kazimierza Pużaka, od strony ul. Bolesława Krzywoustego. Został zrealizowany w ramach inwestycji z Budżetu Obywatelskiego 2019.

Projekt „Wczoraj trawa – dziś zabawa” zakładał budowę placu zabaw z elementami muzycznymi oraz siłowni „pod chmurką” wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu. Na ten pomysł w trakcie Budżetu Obywatelskiego 2019 zagłosowały 1 334 osoby.

W ramach inwestycji kupiono i zamontowano urządzenia muzyczne (m.in. urządzenie pentatoniczne, zestaw 6 dzwonów, zestaw zabawowy), zestaw zabawowy wielofunkcyjny oraz elementy rekreacyjne placu zabaw. Dzięki temu najmłodsi białostoczanie – poza zabawą urządzeniami muzycznymi – mogą korzystać z piaskownicy, huśtawki podwójnej, huśtawki typu ważka, bujaków sprężynowych, zjeżdżalni, trampoliny oraz linarium. – To pierwsze takie miejsce w Białymstoku. Zapraszamy tu dzieci z naszego miasta, by korzystały z urządzeń muzycznych, rozwijały swoją wyobraźnię i wspaniale się bawiły – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński. – Rodzice też znajdą tu coś dla siebie, co pozwoli im kreatywnie spędzić czas na świeżym powietrzu.

Przy ul. K. Pużaka powstała także siłownia zewnętrzna. Ustawiono tam takie urządzenia, jak np. biegacz i orbitrek, wioślarz i prasa nożna, twister i urządzenie typu wahadło, ławka i prostownik pleców, koła tai chi i ster. Plac wyposażono również w zestaw urządzeń do street workout oraz elementy małej architektury. Zamontowano 4 kosze na śmieci, 10 ławek parkowych, ławkę z przewijakiem i 10 stojaków na rowery. Zainstalowano oświetlenie, monitoring, a teren ogrodzono. Inwestycja kosztowała prawie 895 tys. zł. (red)