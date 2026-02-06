Home Wiadomości To ostatni moment, aby wziąć udział w rekrutacji na studia magisterskie na Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

6 lutego, 2026

To ostatni moment, aby wziąć udział w rekrutacji na studia magisterskie na Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Ludzie trzymają w rękach kartki z rysunkiem krzesła. fot. Iryna Mikhno/PB
Piątek (06.02) to ostatni dzień rekrutacji na studia magisterskie na Wydział Architektury Politechniki Białostockiej. Nowa propozycja uczelni to kierunek grafika II stopnia. Studia będą realizowane w trybie niestacjonarnym i potrwają trzy semestry. Program kształcenia stawia na samodzielność twórczą, rozwój indywidualnego języka artystycznego oraz pracę nad zaawansowanymi projektami graficznymi.

 

– Nasi studenci będą mogli wybrać pomiędzy grafiką artystyczną a grafiką projektową. Jest to w jakimś sensie kontynuacja studiów pierwszego stopnia, natomiast oferująca trochę inny profil zajęć, również dlatego, że studia drugiego stopnia otwieramy nie tylko dla absolwentów naszej grafiki pierwszego stopnia, ale również dla absolwentów innych kierunków artystycznych lub projektowych, w tym również absolwentów architektury wnętrz lub architektury – mówi dr Magdalena Toczydłowska, prodziekan ds. studenckich i kształcenia na Wydziale Architektury.

Szczegóły dotyczące rekrutacji są dostępne na stronie internetowej Politechniki Białostockiej. Tam również można zapoznać się z innymi kierunkami studiów magisterskich, bo rekrutacja na pozostałe wydziały trwa do 9 lutego. (hk)

 

Posłuchaj o studiach magisterskich na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej:

