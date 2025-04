To już coroczna białostocka tradycja – Wielkanocne Śniadanie dla potrzebujących

16 kwietnia, 2025

źródło: Urząd Miasta Białystok

W niedzielę wielkanocną, 20 kwietnia 2025 roku o godzinie 7:30, w Zespole Szkół Katolickich przy ul. Kościelnej w Białymstoku odbędzie się Śniadanie Wielkanocne dla osób ubogich, samotnych i bezdomnych. Wydarzenie od lat wpisuje się w białostocką tradycję, niosąc nie tylko ciepły posiłek, ale przede wszystkim wsparcie i nadzieję.

Świąteczna pomoc w wyjątkowej atmosferze

Przy wspólnym stole zasiądzie około 500 osób. Organizatorzy zadbali o to, by każdy gość poczuł się ważny – będzie ciepłe, świąteczne śniadanie, życzliwa atmosfera oraz drobne upominki.

– Każdy z przybyłych gości, oprócz tradycyjnego posiłku, będzie mógł zabrać ze sobą również paczkę, w której będą znajdowały się produkty spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia. – mówi Dominika Weronika Czarnecka z Fundacji Rodziny Czarneckich, która współorganizuje wydarzenie.

Nowość – bezpłatny transport

Tegoroczną nowością jest bezpłatny transport dla osób z okolicznych miejscowości, takich jak Wasilków czy Choroszcz. Dzięki współpracy z PKS Nova, dojazd do miejsca śniadania zapewnią specjalnie podstawione autobusy.

To rozwiązanie ma umożliwić udział w wydarzeniu tym, którzy na co dzień mają ograniczony dostęp do transportu publicznego lub z powodów zdrowotnych nie mogą dotrzeć na miejsce samodzielnie.

(pc)