„To jest drużyna, którą chcieliśmy stworzyć”. Koniec zgrupowania Jagiellonii w tureckim Belek

Styczeń 28, 2022

źródło: jagiellonia.pl źródło: jagiellonia.pl

Piłkarze Jagiellonii Białystok zakończyli zgrupowanie w Turcji. Ostatni tydzień przed starem Ekstraklasy będą przygotowywać się w Polsce.

Bilans meczów sparingowych rozegranych w Belek to trzy remisy i zwycięstwo.

Szkoleniowiec białostoczan, Piotr Nowak przyznaje, że udało się osiągnąć cel zgrupowania, jaki było stworzenie drużyny.

– To jest drużyna, którą chcieliśmy stworzyć. (…) Myślę, że jest kilku wygranych tego zgrupowania i ta młodzież bardzo fajnie dobija się do pierwszego składu. Jest to Janek Faberski, Olivier Wojciechowski czy Karol Struski. Myślę, że tutaj będziemy mieć duże pole do popisu jeżeli chodzi o wyjściowy skład, i o to, w jakim ustawieniu zagramy. Życzylibyśmy sobie, żeby wszyscy piłkarze byli gotowi na ten pierwszy mecz – mówił trener Nowak.

Pierwszy mecz rundy wiosennej piłkarze rozegrają już 4 lutego, z Niecieczą.

Pierwszą część sezonu Ekstraklasy Jagiellonia zakończyła na 11. miejscu w tabeli, z dorobkiem 24 punktów.

Taki wynik wpłynął nie tylko na zmianę trenera Jagiellończyków (Ireneusza Mamrota zastąpił Piotr Nowak), ale także prezesa klubu: Agnieszkę Syczewską zastąpił Wojciech Pertkiewicz. Nowy prezes oficjalnie ma rozpocząć urzędowanie 1 lutego. (mt)