„To co za oknem” czy „Więcej światła”. Muzeum Wojska zaprasza na Noc Muzeów

Maj 11, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Tu zmrok zapadnie za dnia, a wystawy będzie można zwiedzać już od rana. Muzeum Wojska w Białymstoku przygotowało kilka atrakcji z okazji zbliżającej się Nocy Muzeów.

Wydarzenie odbędzie się w sobotę (15.05). Ekspozycje dla odwiedzających będą dostępne od 9.00. Tego dnia wstęp jest bezpłatny. Dodatkowo o 10.00 i w południe zaplanowano zwiedzanie z latarkami.

– Zaczynając od rana będzie możliwość przejścia po muzeum z przewodnikiem, w wyjątkowych okolicznościach, bo mimo że będzie dzień, to jesteśmy w stanie wytworzyć pełny mrok w muzeum. Rozdamy zwiedzającym latarki i zaczniemy zwiedzać. Będziemy mogli zobaczyć wszystkie nasze sale wystawiennicze plus wystawę czasową „Wojsko chce jeść”. Szczególnie zapraszamy rodziny do spotkania z nami, tylko wcześniej trzeba się zarejestrować, wystarczy do nas zadzwonić – mówi Mateusz Budzyński z Muzeum Wojska w Białymstoku.

Z kolei po zmroku, witryny okien Muzeum zmienią się w podświetlane gabloty, w których będzie można zobaczyć mundury Wojska Polskiego z różnych okresów XX wieku. Jednocześnie na fanpage’u Muzeum Wojska odbędzie się spacer historyczny z Andrzejem Lechowskim.

– To już tradycja, że przy okazji Nocy Muzeów odbywa się spacer historyczny, niestety w tym roku odbędzie się online. Tematem filmu, który będzie można zobaczyć na kanale YouTube i profilach społecznościowych Muzeum, jest wizyta Marszałka Piłsudskiego w Białymstoku – dodaje Mateusz Budzyński.

Muzeum Wojska postanowiło wysłać też pocztówki do kilku tysięcy białostoczan. Dlatego nie powinniśmy być zaskoczeni jeżeli w swoich skrzynkach znajdziemy zaproszenie do odwiedzenia instytucji i do żywego kontaktu ze sztuką i kulturą. (ea)