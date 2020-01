„To był dobry rok”. Podlaska policja podsumowała swoje działania w 2019

Styczeń 14, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Wzrost wykrywalności przestępstw, mniejsza liczba rozbojów oraz liczne modernizacje posterunków w regionie – tak wyglądał ubiegły rok w działaniach podlaskiej policji.

Ostatnie 12 miesięcy w podlaskim garnizonie podsumował jego komendant nadinspektor Daniel Kołnierowicz podczas uroczystej odprawy. Szef podlaskiej policji jest najbardziej zadowolony z tego, że wzrosła liczba zatrudnienia policjantów, co przełożyło się na większą wykrywalność przestępstw, a tym samym na ich spadek, w porównaniu do roku ubiegłego.

– Zero wakatów, to jest naprawdę powód do dumy, bo spadek przestępczości jest związany z tym, że wszystkie etaty mam zapełnione. Większa liczba policjantów ma przełożenie na to, że przestępstw jest mniej, albo są one skuteczniej wykrywane. Natomiast co do samych przestępstw, chciałbym zaznaczyć, że z policyjnego punktu widzenia, ich liczba, raz będzie rosła, raz malała, będą różne trendy. Chodzi o to, żeby tę statystykę czytać, żeby wyciągać wnioski dlaczego tak się dzieje – mówił Komendant Podlaskiej Policji nadinspektor Daniel Kołnierowicz.

Ponadto przez 2019 r. policjanci zabezpieczyli prawie 275 kg narkotyków. Najwięcej środków odurzających ujawniono w powiatach: augustowskim, białostockim oraz łomżyńskim. W tym roku planowane są budowy kolejnych posterunków w województwie m.in. w Rajgrodzie, Brańsku, czy Drohiczynie oraz I i IV Komisariatu w Białymstoku, a także ma być utworzona pracownia biologii w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej. (ea/mc)