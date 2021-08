Sierpień 25, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Następna odsłona stand – up, tym razem nie na Młynowej, a w MotoPubie. Wystąpią stand -uperzy z Olsztyna i Krakowa.

– Wystąpią Arkadiusz „Jaksa” Jakszewicz i Damian Skóra, jeden z jest z Olsztyna, drugi z Krakowa. Warto przyjść i zobaczyć co mają do pokazania na scenie. Ich programy nie wpisują się, można powiedzieć, w klasyczny, ostry stand – up, ale mają takie bardziej abstrakcyjne poczucie humoru – mówi organizatorka Paulina Potocka

Wydarzenie o 20.00 w czwartek (26.08). (ea)