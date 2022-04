Tłumy na stadionie. Trwają 9. Targi Książki i Festiwal Literacki „Na pograniczu Kultur” [ZDJĘCIA, PROGRAM]

Kwiecień 22, 2022

Trwa trzydniowe święto książki na Stadionie Miejskim w Białymstoku – 9. Targi Książki i Festiwal Literacki „Na pograniczu Kultur”. Kilkadziesiąt stoisk i tysiące pozycji w jednym miejscu. – W piątek (22.04) w południe miłośnicy literatury oblegali stoiska wydawnicze, oglądali, kupowali książki, rozmawiali z wydawcami, a przede wszystkim z pisarzami i pisarkami.

Targi powróciły po dwuletniej pandemicznej przerwie, co bardzo cieszy i kupujących, i wystawców.

Tak jak Joannę, która na targi przyszła z mamą Małgorzatą. – Szukamy książek o pielęgnacji roślin, historycznych, kryminalnych, ale też dla dzieci. Targi to dobra inicjatywa, można książkę dotknąć, powąchać, zobaczyć jak jest wydana, jaki ma druk. To nie to samo, co kupować w Internecie – mówią obie panie prezentując papierowe torby pełne książkowych zakupów.

Dwóch młodych chłopaków przeglądało regały z propozycjami literatury fantastycznej. – Szukamy wszechstronnie, rozglądamy się za fantastyką, książkami naukowymi, może będzie coś interesującego psychologicznego – wymieniają Jakub i Mateusz. Czy prawdą jest, że młodzi ludzie nie czytają? – To tani mit. Bo jeśli ktoś czyta książki, to się z tym nie obnosi, to stereotyp, że młodzież nie czyta książek – stwierdzają.

Targi są też okazją, by pokazać najmłodszym, że warto czytać. Na stadion przyszła cała klasa II c ze Szkoły Podstawowej nr 45 w Białymstoku, na spotkanie z Justyną Bednarek – autorką m.in. książek „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”, które to książeczki dzieci z dumą prezentowały. – Dzieci dużo i chętnie czytają – chwali swoją klasę pani Joanna, nauczycielka.

Specjalnie po książki wybrała się także pani Katarzyna z bratanica Zuzą. – Dziś szukamy tylko dziecięcych książek, a jutro jest dzień dla dorosłych. Byłyśmy na spotkaniu z Agnieszką Suchowierską – mówi prezentując książkę „Miasto ze złotym sercem”. W naszej rodzinie dużo czytamy – dodaje białostoczanka.

Trzy uczennice liceum kupiły już ponad 30 książek – od kryminałów, przez fantastykę, po romanse. – Czekałyśmy, aż targi powrócą po przerwie. Jest tu fajny klimat, są też tanie pozycje – mówią Oliwia, Gabrysia, Paulina.

Stojący obok pan Jarosław szuka różnych książek, cieszą go wyprzedaże. – Za każdym razem jestem na targach. Czytać, czytać i jeszcze raz czytać, to jest najważniejsze – podkreśla białostoczanin.

A z Łomży na targi wraz z dziećmi wybrała się pani Jolanta. – Targi wróciły! Przyjechałyśmy specjalnie dla pana Grzegorza Kasdepke i dokupiłyśmy komplet tych książek, których nie miałyśmy wcześniej – cieszy się Jolanta i zdradza, że ulubionym gatunkiem całej rodziny są… bajki.

Czego na targach szukają miłośnicy literatury? Karol Górski z białostockiego Wydawnictwa Kobiecego zdradza, że książek przedpremierowych i bestsellerów. – Popularne są młodzieżowe, obyczajowe i romanse, różna tematyka i gatunki. Jesteśmy co roku na targach. Tęskniliśmy i cieszymy się, że możemy się spotkać z czytelnikami – podkreśla Górski.

Na białostockich Targach Książki po raz pierwszy jest pisarka Sylwia Chutnik. – Jestem mile zaskoczona i organizacją, i ludźmi. Cieszę się, że idea spotkania z pisarzami i pisarkami na targach jest nadal obecna. Czytelnicy chętnie rozmawiają prywatnie, przy podpisywaniu książki. Dziś dyskutowaliśmy o książce „Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek.”. W sobotę będę rozmawiać o książkach dla dorosłych i prawdopodobnie o mojej najnowszej powieści, której premiera odbędzie się w sierpniu – „Tyłem do kierunku jazdy” – o szeroko pojętej wolności osobistej – zdradza Sylwia Chutnik.

Targi na Stadionie Miejskim przy Słonecznej i towarzyszący im Festiwal Literacki „Na pograniczu Kultur” potrwają do niedzieli (24.04). Wydarzeniu patronuje Radio Akadera. (at)

PIĄTEK, 22 kwietnia

Sala 1

1) godz. 10:00 – premiera książki Koronkowa robota czyli wzór na kryminalną historię Grzegorza Kasdepki, autora wielu bestsellerów książkowych, laureata m.in. Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego

2) godz. 11:15 – spotkanie z Sylwią Chutnik, autorką polskiej edycji kultowej serii Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek. 100 historii niezwykłych Polek

prowadzenie: Andrzej Bajguz

3) godz. 12:15 – premiera książki Smopsy Justyny Bednarek – autorki m.in. książek Babcocha i Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek, laureatki wielu nagród m.in. Nagrody Koziołka Matołka.

prowadzenie: Olga Gordiejew-Pobot

4) godz. 13:30 – Dwaj Panowie od Przyrody – Dzień Ziemi z Adamem Wajrakiem i Tomaszem Samojlikiem

prowadzenie: Grzegorz Kasdepke

Sala 2

1) godz. 10:00 – spotkanie z Agnieszką Suchowierską wokół książki Miasto ze Złotym Sercem

2) godz. 11:00 – spotkanie z Celiną Zubrycką wokół książki Tere fere czyli bajki z dziecięcego pokoju

3) godz. 12:00 – spotkanie z Jakubem Sosnowskim, autorem książek Wuj Krasnolud i Brama Opowieści oraz Wuj Krasnolud. Pani Strach i Pan Złość

4) godz. 15:00 – konferencja prasowa Polskiej Izby Książki z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich

SOBOTA, 23 kwietnia

Sala 1

1) godz. 11:00 – Porozmawiajmy o książkach – spotkanie z autorkami Grupy Literackiej Verte

prowadzenie: Dorota Sokołowska

2) godz. 12:00 – spotkanie z Sylwią Chutnik, kulturoznawczynią, doktor nauk humanistycznych, pisarką, publicystką, działaczką społeczną, autorką m.in. książek Dzidzia; Cwaniary; W krainie czarów; Smutek cinkciarza

prowadzenie: Andrzej Bajguz

3) godz. 14:00 – spotkanie z Katarzyną Bondą, autorką bestselerowych kryminałów wokół książki O włos otwierającej nową serię powieści kryminalnych

prowadzenie: Dorota Sokołowska

4) godz. 16:00 – spotkanie ze Zbigniewem Rokitą, reporterem, redaktorem specjalizującym się w problematyce Europy Wschodniej i Górnego Śląska, autorem książek reporterskich Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku (podwójnie nagrodzonej Nagrodą Literacką Nike) oraz Królowie strzelców. Piłka w cieniu imperium

prowadzenie: Mikołaj Wawrzeniuk

Sala 2

1) godz. 11:00 – spotkanie z Markiem Konarzewskim i Januszem Kupryjanowiczem, autorami albumu Ścieżkami Puszczy Knyszyńskiej

prowadzenie: Elżbieta Kozłowska-Świątkowska

2) godz. 12:30 – spotkanie z Katarzyną Węglicką wokół książek Wschodnie ścieżki. Reportaże z dawnych rubieży Rzeczypospolitej oraz Ukraińskie fascynacje. Reportaże z Ukrainy–pokaz slajdów

3) godz. 14:00 – O Białymstoku, którego nie ma i jego sekretach – spotkanie z Andrzejem Lechowskim, autorem serii Sekrety Białegostoku i Wiesławem Wróblem, autorem książki Białystok, którego nie ma

prowadzenie: Lech Pilarski

4) godz. 16:00 – spotkanie z Małgorzatą Starostą, autorką dwóch serii komedii kryminalnych, których akcja toczy się na Podlasiu: Pruskie baby; Wesela nie będzie; Kwestia czasu oraz serii W siedlisku – Szczęśliwy los; Miłość i inne klątwy

prowadzenie: Piotr Dobrołęcki

NIEDZIELA, 24 kwietnia

Sala 1

1) godz. 11:00 – spotkanie z Tomaszem Frankowskim, legendą polskiej piłki, najskuteczniejszym ze współczesnych napastników Ekstraklasy, byłym piłkarzem reprezentacji Polski, autorem książki (razem z Piotrem Wołosikiem) Franek. Prawdziwa historia łowcy bramek

prowadzenie: Piotr Wołosik

2) godz. 12:30 – białostocka premiera książki Strażnicy wolności Jacka Hugo-Badera, dziennikarza, reportażysty, autora m.in. książek Skucha; Audyt; Szamańska choroba

prowadzenie: Marcin Tomkiel

3) godz. 14:00 – Jak powstają konflikty i czy można im zapobiec? – spotkanie z Wojciechem Jagielskim, dziennikarzem, reportażystą, byłym korespondentem wojennym, autorem m.in. książek Modlitwa o deszcz; Na wschód od zachodu; Strona świata. Reporter o świecie, który gwałtownie się zmienia

prowadzenie: Mikołaj Wawrzeniuk

Sala 2

1) godz. 11:00 – spotkanie z Adamem Wiedemannem, poetą, prozaikiem, tłumaczem, krytykiem literackim wokół książki Kwiatki polskie – antologii opowiadań o roślinach

2) godz. 12:00 – spotkanie z Anną Dziewit-Meller, dziennikarką, pisarką, autorką książek Od jednego Lucypera oraz Darcie pierza

prowadzenie: Dorota Sokołowska

3) godz. 13:30 – premiera książki Jesteśmy Twoi Anny Ficner-Ogonowskiej, pisarki, która jak nikt rozumie kobiety, autorki m.in. bestsellerowej Trylogii o szczęściu, powieści Okruch; Jeśli zatęsknię; Czas pokaże

prowadzenie: Olga Gordiejew-Pobot

Spotkania z autorami przy stoiskach:

Piątek 22.04.2022 r.

godz. 11:00-12:30 – Grzegorz Kasdepke, stoisko nr 9

godz. 11:00-17:00 – Thomas Arnold, stoisko nr 18

godz. 11:00-12:00 – Agnieszka Suchowierska, stoisko nr 60

godz. 12:00-13:00 – Celina Zubrycka, stoisko nr 60

godz. 12:30-13:30 – Sylwia Chutnik, stoisko nr 21

godz. 13:15-14:00 – Justyna Bednarek, stoisko nr 9

godz. 13:00-15:00 – Jakub Sosnowski, stoisko nr 12

godz. 14:00-16:00 – Jerzy Autuchiewicz, stoisko nr 53-54

godz. 14:00-15:00 – Justyna Bednarek, stoisko nr 64-66

godz. 14:30-15:30 – Adam Wajrak, stoisko nr 41

godz. 14:30-15:30 – Tomasz Samojlik, stoisko nr 41

Sobota 23.04.2022 r.

godz. 10:00-12.00 – Diana Maksimiuk, stoisko nr 53-54

godz. 11:00-12:00 – Małgorzata Masłowiecka, stoisko nr 8

godz. 11:00-17:00 – Thomas Arnold, stoisko nr 18

godz. 11:00-12:00 – Wojciech Koronkiewicz, stoisko nr 24-28

godz. 11:00-12:00 – Grzegorz Kasdepke, stoisko nr 64-66

godz. 12:00-13:00 – Grażyna Bąkiewicz, stoisko nr 9

godz. 12:00-13:00 – Ewa Dudziec, stoisko nr 36

godz. 12:00-13:00 – Jolanta Czemiel, stoisko nr 36

godz. 12:00-13:00 – Krystyna Bezubik, stoisko nr 36

godz. 12:00-13:30 – Agnieszka Dydycz, stoisko nr 37

godz. 12:00-13:00 – Tomasz Samojlik, stoisko nr 41

godz. 12:00-13:00 – Małgorzata Starosta, stoisko nr 43-44

godz. 12:00-14:00 – Anna Chmielewska, stoisko nr 53-54

godz. 12:00-14:00 – Justyna Gogolewska, stoisko nr 53-54

godz. 12:00-13:00 – Agata Mania, stoisko nr 55

godz. 12:00-13:00 – Januszem Kupryjanowiczem, stoisko nr 59

godz. 12:00-13:00 – Marek Konarzewski, stoisko nr 59

godz. 12:00-13:00 – Jerzy Plutowicz, stoisko nr 60

godz. 12:30-13:30 – Gabriela Gargaś, stoisko nr 24-28

godz. 13:00-14:00 – Anna Bichalska, stoisko nr 8

godz. 13:00-15:00 – Jakub Sosnowski, stoisko nr 12

godz. 13:00-14:00 – Tomasz Samojlik, stoisko nr 22-23

godz. 13:00-14:00 – Sylwia Chutnik, stoisko nr 42

godz. 13:00-14:00 – Natalia Klewicz, stoisko nr 43-44

godz. 13:00-14:00 – Klaudia Max, stoisko nr 55

godz. 13:30-14:30 – Katarzyna Węglicka, stoisko nr 60

godz. 14:00-16:00 – Małgorzata Starosta, stoisko nr 18

godz. 14:00-15:00 – Sylwia Chutnik, stoisko nr 48

godz. 14:30-15:00 – Krzysztof Szubzda, stoisko nr 60

godz. 14:30-15:30 – Magdalena Wala, stoisko 77-79

godz. 15:00-16:00 – Katarzyna Bonda – podpisywanie po spotkaniu

godz. 15:00-16:00 – Wojciech Karpiński, stoisko nr 60

godz. 15:00-16:00 – Andrzej Lechowski, stoisko nr 61

godz. 15:00-16.00 – Wiesław Wróbel, stoisko nr 61

godz. 15.30-16:30 – Sabina Waszut, stoisko 77-79

godz. 16:00-17:00 – Artur Gaweł, stoisko nr 60

godz. 17:00-18:00 – Zbigniew Rokita, stoisko nr 15

godz. 17:00-18:00 – Małgorzata Starosta, podpisywanie po spotkaniu

Niedziela 24.04.2022 r.

godz. 11:00-14:00 – Małgorzata Starosta, stoisko nr 18

godz. 11:00-15:00 – Thomas Arnold, stoisko nr 18

godz. 11:00-12:00 – Andrzej Lechowski, stoisko nr 60

godz. 11:00-12:00 – Adam Czesław Dobroński, stoisko nr 60

godz. 11:30-12:30 – Wojciech Koronkiewicz, stoisko nr 24-28

godz. 12:00-14:00 – Jakub Sosnowski, stoisko nr 12

godz. 12:00-13:30 – Paulina Płatkowska, stoisko nr 37

godz. 12:00-13:00 – Marta Guśniowska, stoisko nr 43-44

godz. 12:00-13:00 – Malika Tomkiel, stoisko nr 55

godz. 12:00-13:00 – Adam Wiedemann, stoisko nr 60

godz. 12:00-13:00 – Andrzej Fiedoruk, stoisko nr 61

godz. 12:00-13:00 – Marta Matyszczak, stoisko 77-79

godz. 12:00-13:00 – Tomasz Frankowski, stoisko 84 (Biuro Targów)

godz. 13:00-14:00 – Anna Dziewit-Meller, stoisko nr 17

godz. 13:00-14:00 – Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, stoisko nr 43-44

godz. 13:00-14:00 – Lech Pilecki, stoisko nr 60

godz. 13:30-14:00 – Jacek Hugo-Bader, stoisko nr 41

godz. 14:00-15:00 – Tomasz Kłosowski, stoisko nr 60

godz. 14:30-15:00 – Anna Ficner-Ogonowska, stoisko nr 42

godz. 15:00-16:00 – Wojciech Jagielski, stoisko nr 42