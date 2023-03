Tłumy na Dniu Otwartym Politechniki Białostockiej [ZDJĘCIA]

22 marca, 2023

Spotkania na wszystkich sześciu wydziałach uczelni, praktyczne warsztaty, fascynujące eksperymenty, pokazy, wykłady i spotkania ze studentami czekały w środę (22.03) na kandydatów na studia na Politechnikę Białostocką na tej uczelni podczas Dnia Otwartego. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem młodych ludzi, stojących przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia.



Były inteligentne samochody, kurs pilotażu samolotów zdalnie sterowanych, wulkany z mydła i octu, mini egzamin z rysunku, kolekcje owadów, bolidy wyścigowe, projektowanie fabryki przyszłości, roboty przemysłowe, eksperymenty z żywnością, prześwietlanie budynków, uderzenia pioruna, wycieczka do wirtualnego świata, urządzenia ortopedyczne, turbiny wiatrowe i wiele innych atrakcji, z których chętnie korzystali uczestnicy Dnia Otwartego.

W wydarzeniu wzięli udział uczniowie szkół średnich, szczególnie maturzyści, którzy chcieli wykorzystać szansę, by obejrzeć od środka wydziały uczelni, zobaczyć na żywo zaplecze techniczne, dowiedzieć się z „pierwszej ręki”, jak wyglądają studia na Politechnice Białostockiej. Młodzież przyjechała m.in. z Augustowa, Łap, Suwałk, Hajnówki, Ełku, Siemiatycz, Sokółki, Wysokiego Mazowieckiego. Byli też uczniowie ze szkół średnich ze Szczecina oraz Białorusi! Uczestnicy uczą się w liceach, technikach, szkołach zawodowych i technicznych, co pokazuje, jak szerokim zainteresowaniem cieszy się oferta edukacyjna uczelni.

Politechnika Białostocka z roku na rok podnosi poprzeczkę. Nowością było studio live, w którym studenci rozmawiali bez cenzury z uczestnikami wydarzenia, a całość była transmitowana na żywo w social mediach. Oprócz atrakcji przewidzianych w harmonogramie, były też niespodzianki, jak na przykład flash mob – czyli popularna „belgijka” odtańczona przez studentów przed budynkiem Centrum Nowoczesnego Kształcenia. Absolutnym hitem wśród młodzieży były też uczelniane gadżety z topowym zwierzęciem tego sezonu – kapibarą.

Uczestnicy zapisywali się na kilka różnych wydarzeń na wydziałach, więc krążyli między laboratoriami, warsztatami, pokazami i wykładami. Większość z nich była po raz pierwszy na uczelni, ale kojarzy jej markę i techniczny charakter. Poza grupami zorganizowanymi były też osoby indywidualnie. Uczestnicy podkreślali, że takie wydarzenie jak dzień otwarty, są bardzo ważne. Niektórzy z nich przyjechali niepewni, jaki kierunek wybrać, ale było też sporo osób, które miały już wcześniej sprecyzowane plan na studia.

– Przyjechałam specjalnie na Wydział Elektryczny, bo bardzo interesuje mnie kierunek ekoenergetyka. Chciałam sprawdzić, jak wygląda wydział. Cieszę się, że mogłam tutaj porozmawiać ze studentami i wykładowcami. Na pewno złożę papiery podczas rekrutacji – mówiła Julia, która przyjechała z Augustowa.

Ideą Dnia Otwartego jest, by dotykać, eksperymentować, pytać, sprawdzać w praktyce. Młodzież doceniła to, jak choćby Gabrysia z VI LO w Białymstoku, która spróbowała swoich sił w rysunku odręcznym, który oceniany jest podczas egzaminu wstępnego na studia na Wydziale Architektury.

– Bardzo podoba mi się taki format wydarzenia. Obejrzałam wszystkie ważne miejsca, poczułam artystyczny klimat i mam teraz pełny obraz tego, jak wygląda wydział – mówiła licealistka, która wybrała wycieczkę z przewodnikiem po Wydziale Architektury.

Ci spośród uczestników, których interesuje inżynieria, nowe technologie i innowacyjne rozwiązania chętnie brali udział w warsztatach, które pozwoliły im doświadczać wyjątkowych zjawisk naukowych. Mogli więc zobaczyć to, co „niewidzialne” – a więc którędy ucieka ciepło z budynku, przekonać się, jak konstruuje się roboty z klocków Lego, sprawdzić ruch ciała za pomocą czujników umieszczonych na skórze, udać się na wycieczkę do nieistniejącego, bo wirtualnego świata, dowiedzieć się, jak sztuczna inteligencja pomaga nam tworzyć domy, a nawet miasta, czy też poznać zagadnienia na czasie, czyli jak wytworzyć swój własny prąd.

Gros wydarzeń odbywało się w Centrum Nowoczesnego Kształcenia. To tu można było odwiedzić stoiska kół naukowych z projektami studentów, stoiska ekspertów, którzy podpowiadali, jak zrobić karierę, wyjechać na zagraniczne studia, czy też szlifować języki obce. Nie brakowało też konkursów z nagrodami, darmowego popcornu, wypieków i kawy od baristy oraz przekąsek z food trucka.

Ogromną wartością tego „święta PB”, były spotkania typowo rekrutacyjne, w tym wykłady prezentowane przez przedstawicieli poszczególnych wydziałów. Każdy z nich zaprezentował szczegółową ofertę kierunków studiów i perspektywy zawodowe, które czekają na przyszłych studentów. Dopełnieniem prezentacji wydziałowych stanowiły wykłady pod nazwą: „ABC rekrutacji – prezentacja oferty edukacyjnej PB”, które zapewniały skondensowaną wiedzę na temat procedur formalnych dla kandydatów na studia. Wsparciem były też wykłady „Dowodzenie na maturze”, które co roku przyciągają tłumy młodych ludzi, którzy chcą poznać zagadnienia z egzaminu maturalnego z matematyki.

Biblioteka PB, Centrum Historii im. inż. Mirosława Bujanowskiego oraz Akademickie Centrum Sportu również pokazały, to co mają ciekawego – księgozbiór, quizy, tricki pamięciowe, nowoczesne zaplecze sportowe studentów, historyczne eksponaty, czy aparatura techniczna, która służyła dawniej żakom podczas zajęć. (mt)

Z kandydatami na studia na Politechnikę Białostocką rozmawiała Hanna Kość:

Ze studentami Politechniki Białostockiej o studiowaniu na uczelni technicznej i realizowaniu się w kołach naukowych rozmawiała Małgorzata Turecka:

O ofercie studiów Politechniki Białostockiej opowiada Artur Kozłowski, kierownik Działu Dydaktyki i Rekrutacji uczelni:

Relację z wykładów, pokazów i warsztatów przygotowała Hanna Kość: