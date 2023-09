Tkaniny, dywany i malarstwo Beaty Palikot-Borowskiej na wystawie „Rytm wątku”

18 września, 2023

Galeria im. Sleńdzińskich Beata Palikot-Borowska Rytm wątku, fot. Jerzy Doroszkiewicz Galeria im. Sleńdzińskich Beata Palikot-Borowska Rytm wątku, fot. Jerzy Doroszkiewicz

„Rytm wątku” to nowa wystawa Beaty Palikot-Borowskiej prezentowana w Galerii im. Sleńdzińskich przy ul. Legionowej. Można ją oglądać do 22 października.

Białostocka projektantka dywanów, autorka tkanin czy akrylowych obrazów na wystawie pokazuje przenikające się oblicza swojej twórczości. Jej tkaniny wychodzą z ram, fragmenty można wprawiać w ruch czy przytulić się do zawieszonych olbrzymich dywanów z biało-czarnymi, uporządkowanymi wzorami.

– Wszystkie moje obiekty malarskie i tkaninowe są sensoryczne, czyli na pierwszy plan wchodzi struktura. Ważna jest gra światła, to przenikanie się między sobą warstw – mówi Beata Palikot-Borowska. – Żeby nie było tak mięciutko i lajtowo, to uwielbiam matematykę i system zero-jedynkowy, więc wszystko jest wyliczone matematycznie. Uwielbiam najprostsze figury, kwadraty i koła. To wszystko zawarte jest na tej wystawie.

Wystawie „Rytm wątku” towarzyszy starannie wydany katalog z dokładnie wyszczególnionymi materiałami i technikami, z jakich powstały poszczególne tkaniny. (jd/hk)

Z Beatą Palikot-Borowską rozmawiał #Zjerzonykulturą Jerzy Doroszkiewicz: