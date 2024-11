Tides from Nebula i Needle of Joy – weekendowe wydarzenia muzyczne!

21 listopada, 2024

W najbliższą sobotę i niedzielę miasto rozbrzmi muzyką na najwyższym poziomie, a oba wydarzenia odbywają się pod patronatem medialnym Radia Akadera. Needle of Joy zagra 23 listopada w Klubie Muzycznym Sześcian, natomiast Tides form Nebula wystąpią w Zmianie Klimatu 24 listopada.

Warszawski zespół Needle of Joy, który debiutował EP-ką „Inattention”, w sobotni wieczór zaprezentuje swój unikalny mariaż post-grunge’u, nu metalu i hard rocka. Inspiracje Deftones oraz wpływy muzyki lat 90. i 00. stanowią rdzeń ich twórczości, ale grupa wykracza poza klasyczne schematy gatunku. Oryginalność dodają syntezatory, które wprowadzają psychodeliczne brzmienia, idealnie kontrastujące z cięższymi riffami.

Podczas koncertu Needle of Joy nie zabraknie także lokalnych akcentów – na scenie pojawią się zespoły Madegg i Dorian’s Steaming Shadow, które rozgrzeją publiczność przed występem głównego artysty. To doskonała okazja, by odkryć nowe brzmienia i zanurzyć się w atmosferze niezależnej sceny rockowej.

W niedzielę w klubie Zmiana Klimatu wystąpi jedna z czołowych polskich grup post-rockowych – Tides from Nebula. Koncert jest częścią trasy promującej ich najnowszy album „Instant Rewards”, który zebrał znakomite recenzje. To nie tylko okazja, by usłyszeć premierowe utwory, ale także możliwość powrotu do najbardziej lubianych kompozycji z wcześniejszych płyt zespołu. (hp)