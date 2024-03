The old dziad$, Alhena i Swiernalis – sobotnie koncerty

20 marca, 2024

W najbliższą sobotę, 23 marca, Białystok stanie się areną dla miłośników dobrej muzyki na żywo. The old dziad$ wystąpią w Zmianie Klimatu, Alhena zagości w Pubie 6-ścian a Swiernalis zdominuje scenę Klubu Fama.

W klubie Zmiana Klimatu wystąpi zespół The old dziad$ w ramach Koncertu Wielkanocnego „The Best Of”. Podczas wieczoru zaplanowano mieszankę bluesa, szant i autorskich piosenek. Grupa istnieje od 1998 roku, a obecny skład tworzą Ingacy Andrukiewicz, Jarek Woźniewski, Jan Kisielewski, Krzysztof Gedroyć i Piotr Gedroyć. The old dziad$ to niezwykle doświadczony zespół, którego cechuje pasja do tworzenia i grania muzyki na żywo. Ich koncerty przyciągają szerokie grono fanów gotowych na podróż przez różnorodne brzmienia i emocje.

W Pubie 6-ścian publiczność będzie miała okazję zobaczyć zespół Alhena. Formacja została założona w Bydgoszczy w 2010 roku i słynie z rockowo-metalowego brzmienia, które łączy w sobie elementy metalu progresywnego oraz klimatycznego art rocka. Ich single „Nemesis” i „Scarlet” przez wiele tygodni zajmowały wysokie miejsca na Liście Przebojów Kultowej Akadery. Alhena od samego początku kariery wyróżnia się nietuzinkowym podejściem do muzyki, tworząc kompozycje bogate w wielowątkowość, którym towarzyszą kunsztowne aranżacje. Debiutancki minialbum „Alhena” wydany w 2011 roku spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Ich kolejne wydawnictwa, takie jak „Breaking the Silence … by Scream” z 2019 roku, również cieszyły się dużą popularnością. Obecnie grupa pracuje nad materiałem na nową płytę.

Poza występami The old dziad$ i Alheny, tego samego dnia na scenie Klubu Fama zaprezentuje się Swiernalis w ramach cyklu Premier Muzycznych. Swiernalis to wieloaspektowy artysta związany z wytwórnią Kayax od 2016 roku. Jego muzyka oscyluje między alternatywnym popem a elektronicznym rockiem. Często sięga po różne gatunki muzyczne takie jak rap czy dance. Jego trzeci solowy album „Stoicki niepokój”, wydany w kwietniu 2023 roku, został ciepło przyjęty przez krytyków i fanów. Radio Akadera jest patronem medialnym tych wydarzeń. (hp)