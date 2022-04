„The Best of JAMES BOND”. Sasha Strunin z koncertem w NieTeatrze [KONKURS]

Kwiecień 28, 2022

„Goldeneye”, „No Time To Die” czy „Skyfall”, a w zasadzie każda z 11 piosenek, które można będzie usłyszeć w najbliższy piątek (29.04) w Nie Teatrze to hit. Zaśpiewa Sasha Strunin, niezwykle utalentowana i charyzmatyczna wokalistka, a towarzyszyć jej będą wybitni muzycy.

„The Best of JAMES BOND” w wykonaniu Sashy Strunin to zbiór największych przebojów z filmów o Jamesie Bondzie. Podczas koncertu usłyszymy takie hity jak m.in.: „Goldeneye”, „Licence to kill”, „Skyfall”, czy „No time to die”. Klasyczny wokal Sashy oraz ponadczasowe i znane wszystkim miłośnikom tej serii filmowej kompozycje, składają się na piękne muzyczne widowisko, które na scenie Nie Teatru zabrzmi unikalnie. Artystka zabiera nas w muzyczną podróż przepełnioną zachwytem, sentymentem i nostalgią.

Sasha Strunin to charyzmatyczna artystka o wielkim talencie i prawdziwie słowiańskiej duszy, która pomimo młodego wieku dysponuje ogromnym międzynarodowym doświadczeniem koncertowym. Występowała również na wielu rodzimych scenach, m.in. w Sopocie i w Opolu.

Ten godzinny koncert to atrakcja nie tylko dla sympatyków Jamesa Bonda ale także dla wszystkich fanów dobrej muzyki na żywo. Razem z Sashą Strunin na scenie wystąpią: młody, utalentowany pianista jazzowy Stanisław Pańta, zdobywca Grammy – kontrabasista Paweł Pańta oraz perkusyjne guru – Cezary Konrad.

Słuchając nas w piątek (29.04) w Dobrym Poranku na 87,7 FM będziecie mogli wygrać podwójne zaproszenie na ten koncert. (mt)